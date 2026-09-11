Karaman'da tarlada buluşma: MAY Tohum üreticilerle yeni mısır çeşitlerini sahada tanıttı

MAY Tohum Karaman'da deneme tarlasını üreticilerle paylaştı

MAY Tohum, merkeze bağlı Kılbasan köyünde kurduğu deneme alanında düzenlediği Güçlü Gelecek Günleri etkinliğinde danelik mısır çeşitlerini çiftçiler ve bayi yetkilileriyle buluşturdu. Etkinlik, yöredeki önde gelen üreticilerden birine ait tarlada gerçekleştirilen deneme alanında yapıldı ve üreticilere ekimden hasada kadar uzanan uygulamalar sahada gösterildi.

Etkinlikte neler incelendi:

Tarla ziyareti sırasında MAY Tohum'un danelik hibrit mısır çeşitleri tarladaki performanslarıyla birlikte değerlendirildi. Üreticiler, şirket uzmanlarından çeşitlerin bitki gelişimi, tane yapısı ve koçan özellikleri gibi noktalar hakkında doğrudan bilgi aldı. Etkinlikte öne çıkan çeşitler arasında Capuzi, M14G44, Informatika, Expertize, M13G30, M17G77 ve Zoran yer aldı.

Deneyim merkezi yaklaşımı ve teknik aktarım:

MAY Tohum Ayçiçeği Ürün ve Mısır Teknik Müdürü Burak Uğur, Karaman'daki deneme alanını bir deneyim merkezi olarak değerlendirdiklerini belirtti. Uğur, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda farklı illerden gelen üreticilerin etkinlikte hem mevcut ticari portföydeki çeşitleri öğrendiğini hem de yakında üreticilerle buluşturulacak yeni çeşitler hakkında bilgi edindiğini ifade etti. Ayrıca ekimden hasada kadar ihtiyaç duyulan teknik bilgilerin sahada aktarıldığını vurguladı.

Ar-Ge odaklı strateji ve ihracat:

MAY Tohum'un yerinde ıslah stratejisiyle toprak ve iklim koşullarına uyumlu, stres şartlarına dayanıklı çeşitler geliştirmeye odaklandığı belirtildi. Şirketin Türkiye'de 5 Ar-Ge merkezinde hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, pamuk, tatlı mısır, fasulye ve sanayi domatesi üzerinde ıslah ve çeşit geliştirme çalışmaları yürüttüğü, cirosunun %8'ini Ar-Ge'ye ayırdığı kaydedildi. MAY Tohum'un geliştirdiği çeşitleri Türkiye'nin yanı sıra 45'in üzerinde ülkeye ihraç ettiği, ülke içinde ise 12 bin hektarlık alanda tohumluk üretimi gerçekleştirildiği ve ürünlerin Bursa ile Adana'daki tesislerde işlenip paketlendiği aktarıldı.

Üretici beklentileri ve saha işbirliği:

MAY Tohum İç Anadolu Bölge Satış Müdürü Suat Bol, Karaman ve çevresinin mısır üretiminde önemine dikkat çekerek bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun yeni çeşitleri üreticilerle birlikte değerlendirmeyi öncelik haline getirdiklerini söyledi. Bol, Ar-Ge çalışmalarında sahadaki gerçeklerin ve üreticilerin beklentilerinin temel alındığını, tarla günlerinde üreticileri dinlediklerini ve doğru kararların sahada alındığına inandıklarını belirtti.

Etkinlikte üreticilere teknik desteğin yanı sıra satış kolaylıkları da sunuldu; kredi kartlarına taksit ve çiftçi kartlarına ödeme öteleme imkanı ile tohuma erişimin kolaylaştırıldığı bildirildi. Son olarak şirket temsilcileri, Türkiye genelinde başlayan hasat dönemine ilişkin tüm üreticilere bol ve sağlıklı bir hasat diledi.

MAY TOHUM, KARAMAN’DA DÜZENLEDİĞİ "GÜÇLÜ GELECEK GÜNLERİ" ETKİNLİĞİNDE DANELİK MISIR ÇEŞİTLERİNİ ÇİFTÇİLER VE BAYİ YETKİLİLERİYLE BULUŞTURDU.