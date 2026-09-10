Karaman'da yolda alev alan otomobil sürücünün müdahalesiyle söndürüldü

Karaman'ın Urgan Mahallesi 2013. Sokak'ta seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde, sürücü K.B. tarafından yapılan müdahaleyle yangın büyümeden söndürüldü. Olay, 42 DF 654 plakalı Fiat marka araçta meydana geldi; sürücü aracı durdurup dumanları fark ederek kısa sürede yangına müdahale etti.

Müdahalenin ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre araçta önce duman yükselmeye başladı. Sürücü aracı güvenli bir şekilde durdurduktan sonra yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti ve alevleri söndürdü. Yakın çevredekiler ve sürücünün çabası, yangının büyümesini engelledi.

İnceleme ve olası nedenler:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, yanan araç üzerinde inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; motor bölgesindeki yangınlar genelde yakıt sızıntısı, elektrik arızası veya ısınmaya bağlı arızalardan kaynaklanabiliyor, ancak bu olayda resmi bir açıklama bekleniyor.

KARAMAN'DA SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR KISMINDAN ALEV ALAN OTOMOBİLDEKİ YANGIN, SÜRÜCÜ TARAFINDAN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.