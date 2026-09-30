Karapınar kesimhanelerinde hijyen ve çalışma şartları yerinde denetlendi

Karapınar kesimhanelerinde saha denetimi yapıldı

Konya’nın Karapınar ilçesinde faaliyet gösteren kesimhanelerde saha denetimleri gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Filikci ve teknik personel tarafından yürütülen incelemelerde, kesim sürecinin tüm aşamaları yerinde değerlendirildi.

Denetimin kapsamı:

Denetimler; hayvan kabulünden kesim ve karkas işlemlerine kadar uzanan süreçleri kapsadı. Ekipler, tesislerin fiziki koşullarını, kullanılan ekipmanların uygunluğunu ve hijyen-sanitasyon uygulamalarını kontrol etti. Ayrıca personelin çalışma şartları ile kesim sonrası uygulanan iş ve işlemler de ayrıntılı şekilde gözden geçirildi.

Hedefler ve süreç devamlılığı:

Denetimin temel amacı, güvenilir gıda üretiminin sağlanması, hayvan sağlığının korunması ve halk sağlığının güvence altına alınması olarak belirtildi. İlgili yetkililer, sahadaki denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürülmeye devam edeceğini vurguladı. Bu kapsamda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işletmelerle işbirliği içerisinde adımlar atılacağı ifade edildi.

Yerinde yapılan değerlendirmeler, üretim zincirinin her aşamasında alınması gereken önlemler konusunda işletmelere yol gösterici nitelikte oldu; firmalara yönelik bilgilendirme ve iyileştirme çalışmaları önümüzdeki dönemde takip edilecek.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KESİMHANELER DENETLENDİ.