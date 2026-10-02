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Karapınar'da hayvancılıkta üretim ve sürdürülebilirlik yerinde değerlendirildi

Karapınar'da Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Elinde Islah ve Kırsalda Bereket projeleri kapsamında hayvancılık işletmelerini inceledi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Karapınar'da hayvancılıkta üretim ve sürdürülebilirlik yerinde değerlendirildi

Karapınar'da hayvancılık faaliyetleri yerinde incelendi:

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerinde saha incelemeleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde yürütülen uygulamalar yerinde gözlemlenirken, üreticilerin çalışmaları hakkında detaylı bilgi alındı.

saha ziyaretlerinin kapsamı:

İncelemeler, Halk Elinde Islah Projesi ile Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında yapıldı. Teknik ekipler, işletmelerdeki bakım, besleme, barınak koşulları ve üretim yöntemleri hakkında bilgi alarak uygulamaları değerlendirdi.

üreticilerin talepleri ve izlenecek yol:

Gerçekleştirilen görüşmelerde üreticilerin talep ve görüşleri dinlendi; özellikle üretimde verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi üzerinde duruldu. Teknik ekip, sahada tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendireceklerini bildirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin karşılaştığı sorunların yerinde tespit edilmesi ve uygun destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi amacıyla saha çalışmalarının süreceğini belirtti. Bu adımların, ilçedeki hayvancılık faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE, KARAPINAR İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İLÇEDE...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE, KARAPINAR İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN FAALİYETLERİ İNCELENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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