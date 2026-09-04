Karapınar'da Organize Sanayi Bölgesi yakınında ot yangını büyümeden söndürüldü

Olay yeri ve müdahale

Yangın, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi içerisinde, yol kenarında bulunan otluk alanda çıktı. Çevredeki vatandaşlar alevleri fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ihbar ve hızla sevk edilen ekipler:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının kara yolu üzerinde olması ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerleri için oluşturduğu risk nedeniyle kısa sürede müdahale etti.

müdahale sonucu ve soruşturma:

Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE ÇIKAN OT YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.