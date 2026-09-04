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Karapınar'da Organize Sanayi Bölgesi yakınında ot yangını büyümeden söndürüldü

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki otlukta çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:56

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karapınar'da Organize Sanayi Bölgesi yakınında ot yangını büyümeden söndürüldü

Olay yeri ve müdahale

Yangın, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi içerisinde, yol kenarında bulunan otluk alanda çıktı. Çevredeki vatandaşlar alevleri fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ihbar ve hızla sevk edilen ekipler:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının kara yolu üzerinde olması ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerleri için oluşturduğu risk nedeniyle kısa sürede müdahale etti.

müdahale sonucu ve soruşturma:

Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

KONYA&#039;NIN KARAPINAR İLÇESİNDE ÇIKAN OT YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN...

KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE ÇIKAN OT YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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