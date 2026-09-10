Karataş'ta Danıştay kararına rağmen yeniden başlayan kıyı inşaatı

Karataş'ta 21 yıl sonra başlayan tartışmalı yapılaşma

Adana'nın Karataş ilçesinde deniz kıyısındaki bir tatil sitesinde, geçmişte mahkeme kararıyla durdurulan yapılaşma 21 yıl sonra yeniden gündeme geldi. Site sakinlerinin itirazı üzerine mahkeme inşaatı geçici olarak durdurdu; hukuki süreç devam ediyor.

İnşaatın geçmişi ve Danıştay kararı:

Yaklaşık 25 sene önce deniz kenarında kurulan tatil sitesinden yaklaşık 100 kişi daire satın aldı. Bir süre sonra müteahhit, site içindeki futbol sahası ve oyun parkının bulunduğu denize yaklaşık 30 metrelik alanı yıkarak 2 ek blok inşa etmeye başladı. Site sakinlerinin itirazı üzerine dava açıldı.

2003 yılında Adana 1. İdare Mahkemesi inşaatın durdurulmasına karar verdi ve bu karar 2005'te Danıştay tarafından onaylandı. Danıştay kararında şu ifadelere yer verildi: 'Ruhsatta 8 ve 10. blok olarak belirtilen binaların son onaylı kıyı kenar çizgisinden sonra (kara yönünde) yaklaşık 15 metre mesafede, dolayısıyla sahil şeridinin ilk 50 metrelik bölümünde kaldığı, dava konusun inşaat ruhsatısının Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri hükümlerine uygun olmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir. İnşaat ruhsatında hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Mahkeme kararında isabetsizlik görülmemiştir.'

Karar sonrasında söz konusu alan yeniden düzenlenerek futbol sahası ve oyun parkı olarak kullanıma açıldı.

Belediye ruhsatı ve yeniden yapılaşma süreci:

2025 yılında ölen müteahhidin mirasçıları, CHP'li Karataş Belediyesine yeniden inşaat ruhsatı için başvurdu. Mirasçılar, Yargıtay’ın başka illerdeki emsal kararlarını örnek gösterdiklerini belirterek belediyeden ruhsat aldı ve inşaatı başlattı.

Yapım sürecinde istinat duvarı yıkıldı, temel kazısı yapıldı ve demirler döşendi. Çıkan molozlarla sahildeki kum seviyesi yükseltildi; site sakinlerinin denize girdiği alan şantiyeye döndü. Bu fiziksel değişiklikler, bölge sakinlerinin tepkisini artırdı.

Site sakinleri duruma itiraz ederek yeniden Adana 2. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, dava sonuca bağlanana kadar inşaatın geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Taraflar arasındaki son sözü mahkeme söyleyecek.

Site sakinlerinin tepkisi ve talepleri:

Mithat Özşahin adlı site sakini durumu şöyle anlattı: 'Aldığımda hem futbol sahası vardı, hem voleybol sahası vardı, hem yıkanacak yerimiz vardı, hem tuvaletimiz vardı. Burası da tamamen düzenli şekildeydi. Bu hale geldi. Ben onun için bu parayı verdim burayı aldım. Bu şekilde ne yapacağım? Satmak istiyorum, kimse almıyor. Biz hakkımızı istiyoruz.'

Ali Büyükbayram ise geçmiş süreci hatırlatarak, 'Burası sapasağlam, en son evleri de biz aldık ve oturduktan 7 sene sonra buraya bu inşaat başladı. O zamanki yönetim, ben de vardım, itiraz ettik, mahkemeye verdik ve kazandık, durdurduk. Sonra yıkım kararı çıktı. Bunlar itiraz etti, Danıştay’a gitti. 2005’te, 2005’te kesinleşti; ruhsatın iptali ve inşaatın yıkılması. Yıktık, tekrar düzelttik ettik. O zaman da CHP belediyesiydi, şu anda yine 21 sene sonra CHP belediyesi geldi ve gene tekrar ruhsat vermiş. Bunları durdurduk, dava açtık. Danıştay kararına rağmen, Danıştay’ın 15 metre kıyı şeridi belirtmesine rağmen ruhsat verilmiş.'

Sabit Baş ise süreci şu sözlerle özetledi: 'Kıyı Kanunu şeridi var. Bunlar ruhsatı aldılar bir şekilde inşaat yapacaklar. Gereken mahkemeye verdik biz. Yasal süreç devam ediyor. Sesimizi duysunlar istiyoruz. Danıştay kararı verilen bir yere nasıl inşaat yapılabilir.'

Olayda fiziksel müdahalelerin ve yargı kararlarının çakışması, yerel yönetim kararları ile önceki yüksek yargı kararları arasındaki gerilimi öne çıkardı. Sürecin nihai sonucu, Adana 2. İdare Mahkemesi'nin hükmüyle belirlenecek.

ADANA'NIN KARATAŞ İLÇESİNDE DENİZ KENARINDAKİ BİR TATİL SİTESİNİN İÇERİSİNDE YAPILAN İNŞAAT 21 SENE ÖNCE DANIŞTAY TARAFINDAN KIYI KANUNUNA MUHALEFET ETTİĞİ GEREKÇESİYLE DURDURULDU. CHP'Lİ KARATAŞ BELEDİYESİ, 21 YILIN ARDINDAN FİRMAYA YENİDEN RUHSAT VEREREK İNŞAATI BAŞLATTI.