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Karatay’da sedirler caddesi yeni asfaltla ulaşımı güçlendiriyor

Karatay Belediyesi, Sedirler Caddesi'nde Fetih ile Ahmet Hamdi Göğüş caddeleri arasındaki 800 metrelik bölümü asfaltlayarak ilçede ulaşımı iyileştiriyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Karatay’da sedirler caddesi yeni asfaltla ulaşımı güçlendiriyor

Çalışmanın kapsamı:

Karatay Belediyesi ekipleri, merkez ilçedeki ulaşım akslarının yenilenmesi programı kapsamında Sedirler Caddesi üzerinde yeni bir etap çalışmasına başladı. Söz konusu bölüm, Fetih Caddesi ile Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi arasındaki yaklaşık 800 metre uzunluğundaki güzergahtan oluşuyor.

Çalışmada öncelikle mevcut asfalt kazınıyor, ardından yol yüzeyi için zemin tesviyesi ve gerekli alt yapı hazırlıkları yapılıyor. Son aşamada ise sıcak asfalt serimi uygulanarak yol kullanıma hazır hale getirilecek. Sedirler Caddesi'ndeki müdahale, cadde boyunca gerçekleştirilen farklı etap yenileme çalışmalarıyla eş zamanlı ilerliyor.

İlerleme ve zamanlama:

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yapılan çalışmaları değerlendirirken, Sedirler Caddesi'nin önemli bir bölümünün yenilenmiş olacağını belirtti. Başkan Kılca'nın aktardığına göre, güzergahın bir istikametindeki çalışmalar tamamlandı; diğer istikametteki işlemlerin ise önümüzdeki hafta bitirilerek yolun vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Kılca ayrıca, daha önce yine aynı güzergahta Ali Ulvi Kurucu Caddesi ile Fetih Caddesi arasındaki yaklaşık 1.500 metre uzunluğundaki bölümün yenilendiğini hatırlattı ve Sedirler Caddesi'nin kalan kısımlarının da benzer şekilde düzenleneceğini ifade etti.

Mahalle yolları ve program:

Belediye yetkilileri, ana arterlerin yanı sıra mahalle içi yolların da program dahilinde yenilendiğini vurguladı. Bu kapsamda Emirgazi Mahallesi Beka Sokak ve çevresinde de yol düzenleme çalışmaları sürüyor. Yapılan planlama doğrultusunda, etap etap yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla ilçenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

KARATAY’DA ULAŞIM AKSLARININ YENİLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA SEDİRLER CADDESİ’NDE BİR...

KARATAY’DA ULAŞIM AKSLARININ YENİLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA SEDİRLER CADDESİ’NDE BİR ETAP DAHA YENİLENİYOR. KONYA’NIN MERKEZ KARATAY İLÇE BELEDİYESİ EKİPLERİ, YAKLAŞIK 800 METRE UZUNLUĞUNDAKİ FETİH CADDESİ İLE AHMET HAMDİ GÖĞÜŞ CADDESİ ARASINDAKİ BÖLÜMDE ASFALT YENİLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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