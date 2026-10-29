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Karayazı'da ev önünde çıkan ot yangını mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir evin önündeki otlarda çıkan yangına mahalle sakinleri ve itfaiye müdahale etti; emniyet müdürü inceleme başlattı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karayazı'da ev önünde çıkan ot yangını mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Karayazı'da ev önünde ot yangını:

Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir evin önünde bulunan otlarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gün içerisinde başlayan yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı, kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Müdahale süreci:

Yangının büyümesini önlemek için çevredeki kişiler yangına müdahalede bulundu ve itfaiye ekipleri gelene kadar ilk söndürme çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler gelmesinin ardından alevlere yönelen müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

Soruşturma ve inceleme:

Olay yerine gelen Karayazı İlçe Emniyet Müdürü incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili birimler tarafından resmi bir inceleme başlatıldı ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ERZURUM’UN KARAYAZI İLÇESİNDE BİR EVİN ÖNÜNDE BULUNAN OTLARDA, HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE YANGIN...

ERZURUM’UN KARAYAZI İLÇESİNDE BİR EVİN ÖNÜNDE BULUNAN OTLARDA, HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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