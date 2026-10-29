Karayazı'da görüşün düüştüğü yolda iki araç çarpıştı, bir sürücü ağır yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, yoğun yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Göksu Mahallesi yol güzergâhında bir market aracı ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın nedeni henüz belirlenemedi.

yaralılar ve tedavi:

Çarpışma sonucu iki sürücü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede izlem altına alınan sürücülerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

görüş koşulları ve yol güvenliği:

Yoğun sis ve yağış, özellikle kırsal güzergâhlarda görüşü ciddi ölçüde düşürerek çarpışma riskini artırıyor. Bu koşullar fren mesafesini ve sürücü tepki sürelerini uzatıyor; sürücüler hızlarını azaltmalı, takip mesafesini korumalı ve gerekirse güvenli bir noktada durmalıdır.

Kaza ile ilgili detaylar ve resmi açıklamalar henüz paylaşılmadı; olayın kesin nedenine ilişkin bilginin kurumların yapacağı değerlendirmeyle netleşmesi bekleniyor.

ERZURUM’UN KARAYAZI İLÇESİNDE, YOĞUN YAĞIŞ VE SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİNİN AZALDIĞI YOLDA BİR MARKET ARACI İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI. KAZADA YARALANAN İKİ SÜRÜCÜDEN BİRİNİN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU BELİRTİLDİ.