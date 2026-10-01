Karayazı'nın yüksekleri beyaza büründü: Çakmak Dağı'na ilk kar düştü

Çakmak Dağı'nda mevsimin ilk karı

Erzurum'un Karayazı ilçesindeki 3 bin 63 rakımlı Çakmak Dağına mevsimin ilk karı yağdı. İlçede son günlerde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü ve dağın zirvesi beyaza büründü.

hava ve sıcaklıklar:

Dün akşam saatlerinde kaydedilen sıcaklıklar, ilçede hissedilir bir düşüşe işaret etti. Ölçümlere göre hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceye kadar geriledi; bu düşüş özellikle yüksek rakımlı alanlarda karın oluşmasına neden oldu.

yüksek kesimlerde beyaz örtü:

Gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından 3 bin 63 rakımdaki dağın zirvesi ve yüksek kesimlerde beyaz bir örtü oluştu. İlçe merkezinde ise vatandaşlar, gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkının artmasıyla soğuk havayı daha belirgin hissetti.

Gözlemler, Çakmak Dağı'ndaki bu ilk karın kış mevsiminin yaklaştığına işaret ettiğini gösteriyor; yetkililer ve bölge sakinleri, hava koşullarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olunmasını tavsiye ediyor.

ERZURUM’UN KARAYAZI İLÇESİNDE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE, 3 BİN 63 METRE RAKIMLI ÇAKMAK DAĞI’NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI.