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Karayolları mahallesinde 50 yıllık mülkiyet belirsizliği son buldu: ilk tapu verildi

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde yaklaşık 50 yıllık mülkiyet sorunu çözüldü; ilk tapu 40 yıllık bekleyişin ardından hak sahibi Hüseyin Şahin'e teslim edildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Karayolları mahallesinde 50 yıllık mülkiyet belirsizliği son buldu: ilk tapu verildi

Karayolları Mahallesi'nde tapu teslim süreci başladı

Gaziosmanpaşa'nın Karayolları Mahallesi'nde yaklaşık 50 yıldır devam eden ve 200'ün üzerinde parseli etkileyen mülkiyet sorunu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği yetkiyle Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda çözüme kavuştu. Sağlanan yetki ve saha çalışmalarıyla tapu devir işlemleri başlatıldı ve ilk tapu hak sahibine teslim edildi.

ilk tapu 40 yıllık bekleyişin ardından verildi:

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Av. Eray Karadeniz tarafından teslim edilen ilk tapunun sahibi, 40 yıldır tapusunu bekleyen Hüseyin Şahin oldu. Şahin teslim töreninde duygularını, "Çok uğraştık. Şu zaman alacağız, bugün alacağız diye yıllarca bekledik ama alamadık. Bugüne nasipmiş. Başkanımızdan Allah razı olsun" sözleriyle dile getirdi. Bu teslimat, mahallede yıllardır süren belirsizliğin ilk somut sonucu olarak değerlendiriliyor.

sorunun çözümü ve kentsel dönüşüme etkisi:

Başkan Vekili Karadeniz, Bakanlıkla yürütülen yoğun mesai sonucu sahada yetkiyi hayata geçirdiklerini belirtti. Karadeniz, belediyenin süreci hak sahiplerinin bütçesi gözetilerek planladığını vurgulayarak, "200’ün üzerinde parseli ilgilendiren çok kapsamlı bir meseleyi bugün çözüm noktasına getirmiş bulunuyoruz" dedi. Mülkiyet belirsizliğinin sona ermesinin, mahalledeki kentsel dönüşümün önündeki en büyük engellerden birini kaldırdığına dikkat çekildi.

imar ve finansman desteğiyle dönüşümü hızlandırma planı:

Karadeniz, Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla imar planlarında teşvik sağlayan düzenlemeler yaptıklarını ve finansman konusunda adımlar atıldığını söyledi. Belediye ve devlet destekli programlara değinen Karadeniz, "Devletimizin sürdürdüğü Yarısı Bizden Kampanyası ve belediyemizin hazırladığı teşvik edici imar planlarıyla komşularımızın dönüşüm sürecine adım atmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, tapu teslimlerinin işlemleri tamamlanan diğer hak sahipleriyle devam edeceğini; bu adımın sadece tapu verilmesi değil, aynı zamanda mahallede daha güvenli ve sağlıklı yapılaşma için zemin hazırlama anlamına geldiğini belirtiyor. Sürecin ilerleyişi ve yeni teslimatlar belediyenin koordinasyonunda sürdürülecek.

GAZİOSMANPAŞA’NIN KARAYOLLARI MAHALLESİ’NDE YAKLAŞIK 50 YILDIR DEVAM EDEN VE 200’ÜN ÜZERİNDE...

GAZİOSMANPAŞA’NIN KARAYOLLARI MAHALLESİ’NDE YAKLAŞIK 50 YILDIR DEVAM EDEN VE 200’ÜN ÜZERİNDE PARSELİ İLGİLENDİREN MÜLKİYET SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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