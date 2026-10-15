Karayolu ve demiryolunda yaban hayatını bağlayan 21 ekolojik köprü tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu ve demiryolu ağlarında yaban hayatının korunması ve ekolojik bağlantıların güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda bugüne kadar toplam 21 ekolojik köprünün inşa edildiğini açıkladı. Bakanlık, mevcut geçiş noktalarında türlerin güvenli hareketini sağlamak için hem karayolu hem de demiryolu hatlarına uygun çözümler uyguluyor.

karayolu projeleri:

Karayolu çalışmalarında en son tamamlanan yapılar arasında Erzurum Kuzey Çevre Yolu üzerindeki ekolojik köprü yer alıyor. Bu ve benzeri uygulamalarla karayolundaki ekolojik köprü sayısı 16ya ulaştı. Projelerde amaç, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayatının geçiş güzergahlarının kesintiye uğramamasını sağlamak.

Bakan Uraloğlu, önümüzdeki dönemde farklı coğrafyalarda yeni köprüler planlandığını belirterek, stratejik öneme sahip alanlarda toplam 19 yeni karayolu ekolojik köprüsünün inşa edileceğini söyledi. Bu planlanan konumlar arasında Konya-Aksaray Devlet Yolu, Kaş-Kalkan Yolu ve Batman-Hasankeyf Yolu Suçeken Boğazı mevkii bulunuyor. Projeler, yerel ekosisteme uyumlu malzeme ve bitkilendirme ile doğaya entegrasyon gözetilerek tasarlanıyor.

demiryolu uygulamaları:

Demiryolu hatlarında da ekolojik köprü uygulamaları sürdürülüyor. Demiryolu ağında bugüne kadar 5 ekolojik köprü tamamlandı. Bunların dağılımı; Ankara-Eskişehir YHT Hattında bir, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında üç ve Ankara-İzmir Hızlı Demiryolu projesinde Banaz-Eşme arasında bir adet şeklinde kaydedildi.

Ankara-Eskişehir YHT Hattı’nın 416. kilometresinde yer alan ekolojik köprü, hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen dünya çapında ilk ekolojik köprü olarak öne çıkıyor. Bu köprünün inşa edildiği bölgede kızıl geyik, vaşak, yaban domuzu ve kurt gibi türlerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Köprü yaklaşık 2 bin 500 metrekare geçiş alanına sahip, yüksekliği 9,6 metre, taban uzunluğu 74,15 metre ve tepe uzunluğu 46,55 metre olarak tasarlandı. Bakanlık, hattın 390-420. kilometreleri arasındaki incelemeler sonucunda ekolojik geçişlerin belirlendiğini ve fotokapan sistemleriyle hayvan hareketlerinin izlendiğini aktardı.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamındaki üç ekolojik köprü ise hattın farklı kesimlerinde üst ve alt geçit niteliğinde yer alıyor: Kırklareli-Pancarköy arasında 155. kilometrede bir alt geçit; Kırklareli-Ağayeri arasında 171. kilometrede ve Edirne-Kabaağaç arasında 181. kilometrede üst geçit biçiminde üç yapı tamamlandı. Bu üst geçitlerin yaklaşık 19 metre genişliğinde olduğu, üzerlerinin yeşillendirilerek doğal dokuya uyumlu hale getirildiği ve demiryolu hattına hayvan düşmesini engellemek amacıyla koruyucu çitlerin kullanıldığı bildirildi.

Ankara-İzmir Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında Uşak yakınlarındaki Banaz-Eşme arasında bir ekolojik köprü de tamamlanmış durumda. Bakanlık, demiryolu projelerinde doğal malzemeler ve bölge bitki örtüsüne uygun tasarım uygulandığını, köprülerin çevreyle bütünleşmesini sağlayarak hayvanların kullanımına açık hale getirildiğini vurguladı.

Genel olarak Bakanlık yetkilileri, ekolojik köprülerin yalnızca türlerin güvenli geçişini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda habitat parçalanmasını azaltarak bölgesel biyolojik çeşitlilik için kritik bağlantılar oluşturduğunu ifade ediyor. Yapılan takip ve fotokapan kayıtlarıyla köprülerin etkinliği izlenmeye devam edecek ve ihtiyaç duyulan noktalarda yeni yapılar planlanacak.

Sonuç olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayolu ve demiryolu ağlarında ekolojik geçişlerin yaygınlaştırılmasıyla hem ulaşım güvenliğini hem de yaban hayatının korunmasını hedefleyen programını sürdürüyor.

Karayolu ve demiryolunda 21 ekolojik köprü tamamlandı