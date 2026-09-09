Karbasan köyünde organik adaçayını güçlendiren gübre desteği

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, "Kütahya Organik Üretime Yeni Çeşitler Katıyor" projesi kapsamında Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan Köyü nde organik adaçayı üretimi yapan üreticilere organomineral gübre desteği sağladı. Uygulama, bölgedeki organik tarım faaliyetlerinin güçlendirilmesi amacını taşıyor.

destek kapsamı:

Proje kapsamında toplam 133 dekarlık alanda organik adaçayı üretimi yapan üreticilere gübre sağlanarak doğrudan üretime katkı yapıldı. Teknik personel sahada uygulama ve kullanım önerileri sunarak desteğin verimli kullanılmasını hedefledi.

amaç ve beklentiler:

Yetkililer, BÜGEM destekli bu girişimin Kütahya'da organik tarımın yaygınlaşmasına ve üreticilerin desteklenmesine hizmet edeceğini vurguladı. Sağlanan gübre desteğinin, organik üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin teşvik edilmesi yönünde somut katkı sağlaması bekleniyor.

Proje, yerel üreticilerin kapasitesini artırmayı ve organik ürünlerin kalitesini desteklemeyi amaçlarken, uygulamadaki teknik takiple gelecekte benzer destek modellerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

HİSARCIK KARBASAN KÖYÜNDE ORGANİK ADAÇAYI ÜRETİCİLERİNE GÜBRE DESTEĞİ