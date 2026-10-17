Kardemir Karabük'te kurumlar vergisi rekortmenliğini sürdürdü

Karabük’te kurumlar vergisi rekortmeni: KARDEMİR

Karabük Defterdarlığı'nın açıkladığı 2025 yılı Kurumlar Vergisi rekortmenleri listesinde KARDEMİR ilk sırada yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılında Karabük merkezli şirketlerden tahsil edilen kurumlar vergisi toplamı yaklaşık 11 milyar lira olarak kaydedildi.

KARDEMİR ve öne çıkan rakamlar:

KARDEMİR, listede yaklaşık 260 milyon lira kurumlar vergisiyle birinci sıradaki yerini korudu. Bu tutar, şirketin bölge ekonomisine sağladığı katkının büyüklüğünü gösterirken, ildeki vergi gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturdu.

Açıklanan diğer şirketler:

Karabük Defterdarlığı tarafından paylaşılan ilk 20 listede isimlerinin açıklanmasına izin veren yalnızca 6 şirket bulundu. Yenice merkezli Ören Ticaret Dayanıklı Tüketim Malları ve Orman Ürünleri Sanayi İmalat Pazarlama A.Ş. yaklaşık 34 milyon lira ile 5’inci sırada yer aldı.

Salih Yılmaz Beton İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ise yaklaşık 27 milyon lira ile 8’inci sıraya yerleşti. İsimleri paylaşılan diğer şirketler arasında Saf Altın Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. (14’üncü), Kalemler Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (16’ncı) ve Yıldırım Yapı Restorasyon İnşaat Sanayi Ltd. Şti. (20’nci) bulunuyor.

Açıklanan veriler, isimleri kamuoyuyla paylaşılan sınırlı sayıdaki şirket üzerinden kentin vergi profiline dair bir perspektif sunuyor; bununla birlikte listedeki diğer firmaların tutarları kamuoyuna açıklanmadığı için tam bir sektörel dağılım resmi ortaya çıkarmıyor.

KARABÜK DEFTERDARLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANAN 2025 YILI KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ LİSTESİNDE KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. (KARDEMİR) İLK SIRADA YER ALDI.