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Kardeşköyspor yeni sezona 6 takviye ve iskelet korumasıyla hazırlanıyor

Aydın Süper Amatör Lig'de 7'nci sezonuna hazırlanan Kardeşköyspor, iskeleti büyük ölçüde koruyup 6 transferle kadrosunu güçlendiriyor; hedefi üst sıralar.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kardeşköyspor yeni sezona 6 takviye ve iskelet korumasıyla hazırlanıyor

Kardeşköyspor yeni sezon hazırlıkları

Aydın Süper Amatör Lig'de yedinci sezonuna girecek olan Kardeşköyspor, mevcut oyuncu kadrosunun büyük bölümünü koruyarak transfer döneminde 6 yeni ismi renklerine bağladı. Kulüp yönetimi ve teknik ekip, korunan iskelet ile yeni takviyelerin dengelenmesinin sezon boyunca rekabet gücünü artıracağı görüşünde.

kadro inşası ve yönetimin yaklaşımı:

Kardeşköyspor Başkanı Hüseyin Alvan, teknik direktör Tolga Çomak yönetiminde hazırlıklara başladıklarını belirtti. Alvan, "Tolga Çomak hocamızla sezona başladık. 6 transfer yaptık. Mevcut kadromuzu büyük ölçüde koruduk" ifadelerini kullandı. Bu yaklaşım, kulübün süreklilik ve uyum önceliğini ortaya koyuyor; yönetim hem takım içi dengeyi korumayı hem de rekabetçi alternatifleri artırmayı hedefliyor.

hazırlık programı ve hedefler:

Alvan, transfer sürecinin henüz tamamlanmadığını ve yönetimin çalışmalarına devam edeceğini vurguladı: "Transfere devam edeceğiz." Kulüp kısa süre içinde hazırlık maçlarına başlayacak; bu karşılaşmalar, Tolga Çomak yönetimindeki ekibin son durumunu görmesi ve yeni oyuncuların takıma uyum sağlaması açısından önem taşıyor. Hazırlık maçları aynı zamanda oyun düzeninin sahaya yansıması ve sezona kadar giderilebilecek eksiklerin tespiti için kullanılacak.

Başkanın açıklamalarına göre Kardeşköyspor'un önceliği mevcut iskeleti koruyup yeni transferlerle derinlik kazandırmak. Alvan, kulübün hedefini net bir şekilde ifade etti: "Hedefimiz üst sıraları zorlamak. Daha iyi bir kadro kurduk." Bu hedef doğrultusunda hem kadro planlaması hem de hazırlık süreçleri lig maratonuna hazırlık amaçlı yapılandırılıyor.

Sonuç olarak, Kardeşköyspor yönetimi ve teknik kadro, deneyim ve tazeliği harmanlayan bir yaklaşım benimsiyor. Korunan oyuncu grubu ile yapılan 6 takviye, takımın lig içindeki rekabetçi konumunu güçlendirmeyi amaçlarken, sürecin tamamlanması ve hazırlık maçları performansı sezon öncesi gerçekçi bir değerlendirme sağlayacak.

YENİ SEZONA İLİŞKİN BEKLENTİLERİNİ DE PAYLAŞAN HÜSEYİN ALVAN, &quot;HEDEFİMİZ ÜST SIRALARI ZORLAMAK&quot;...

YENİ SEZONA İLİŞKİN BEKLENTİLERİNİ DE PAYLAŞAN HÜSEYİN ALVAN, "HEDEFİMİZ ÜST SIRALARI ZORLAMAK" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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