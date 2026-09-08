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Kardeşlik için Çanakkale'de buluştular: Bir Destan, Bir Nesil kampı

'Bir Destan, Bir Nesil' kampında Türkiye ve Azerbaycanlı şehit ve gazi çocukları Çanakkale'de bir hafta süren etkinliklerde buluştu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 20:28

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kardeşlik için Çanakkale'de buluştular: Bir Destan, Bir Nesil kampı

Kardeşlik için Çanakkale'de buluştular: Bir Destan, Bir Nesil kampı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü ve Azerbaycan YAŞAT Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Bir Destan, Bir Nesil" kampı, Türkiye ve Azerbaycan'dan gelen şehit ve gazi çocuklarının katılımıyla Çanakkale'de gerçekleştirildi. Organizasyon, katılımcılara ortak tarih bilinci ve dayanışma atmosferi sunmayı amaçladı.

kampın amacı:

Kamp, Türk Dünyasının Şehit Aileleri Arasında İlişkilerin Geliştirilmesi Programı kapsamında planlandı. Program çerçevesinde düzenleyiciler, farklı ülkelerden gelen ailelerin çocukları arasında bağların güçlendirilmesi ve ortak hafızanın canlı tutulmasına vurgu yaptı. Etkinliklerde sosyal birliktelik ve karşılıklı tanışma olanakları ön plandaydı.

çanakkale deneyimi:

Çanakkale'nin tarihi ve manevi atmosferinde bir araya gelen katılımcılar, bir hafta boyunca ortak tarih izinde etkinliklere katıldı ve anılar biriktirdi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, gençlerin Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine yeni dostluklar eklediği ve kampta unutulmaz anların yaşandığı ifade edildi.

&quot;Bir Destan, Bir Nesil Kampı&quot;, Türk ve Azerbaycanlı şehit ve gazi çocuklarının katılımıyla...

"Bir Destan, Bir Nesil Kampı", Türk ve Azerbaycanlı şehit ve gazi çocuklarının katılımıyla gerçekleştirildi

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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