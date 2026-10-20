Kardeşlik ve strateji: Kurtulmuş Bişkek'te Dadebay ile görüştü

Kurtulmuş ile Dadebay Bişkek'te bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu kapsamında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kazakistan Kurultay Başkanı Aybek Dadebay ile görüşme gerçekleştirdi. İki mevkidaşın buluşması Irıs Ordo Kongre Merkezi’nde gerçekleşti ve görüşmede Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin parlamentolar arası ve ikili boyutları ele alındı.

Görüşmenin odağı: işbirliği ve kutlamalar:

Kurtulmuş, Dadebay’a anayasa referandumu ile kurultay seçimleri dolayısıyla tebriklerini iletti ve Kazakistan Kurultay Başkanlığı görevinde başarı diledi. Görüşmede her iki ülkenin birbirine bağlı iki kardeş ülke olduğu vurgulandı; Kurtulmuş, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilere geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde daha geniş işbirliği mekanizmalarıyla ivme kazandırılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Stratejik bağlantılar ve gelecek planları:

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev arasındaki arkadaşlık ve dostluğun ikili ilişkilerin güçlenmesine katkısına işaret etti. Hükümetler arası yakınlığın paralelinde, iki ülke parlamentosunun da işbirliğini daha ileri taşımak gerektiğini belirtti.

Toplantıda ticaret ilişkileri, Orta Asya'daki ekonomik işbirliği ve özellikle Orta Koridorun bölgedeki önemine vurgu yapıldı; kurtulmuş, Orta Koridoru Doğu-Batı ticaretinde güvenli, kısa ve etkili bir güzergah olarak tanımladı ve öneminin artırılması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Kurtulmuş, Türkiye’nin 16 Kasım’da Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile birlikte COP31 Parlamenter Toplantısına Antalya’da ev sahipliği yapacağını belirterek Dadebay’ı toplantıya davet etti.

Görüşmeye AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem de katıldı. Görüşme, iki ülke arasında parlamentolar arası diyalog ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde mutabakatla sonlandı.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, KIRGIZİSTAN'IN BAŞKENTİ BİŞKEK'TE KAZAKİSTAN KURULTAY BAŞKANI AYBEK DADEBAY İLE BİR ARAYA GELDİ