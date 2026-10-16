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Kardüz Yaylası'ndaki yağış rekoru Düzce'yi ülke üçüncüsü yaptı

15-16 Ekim'de Düzce'nin Kardüz Yaylası'na metrekareye 101,6 kg yağış düştü; kentte 10 istasyonda toplam 406,5 kg ölçülerek Türkiye genelinde üçüncü oldu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Kardüz Yaylası'ndaki yağış rekoru Düzce'yi ülke üçüncüsü yaptı

Kardüz Yaylası'ndaki yağış rekoru Düzce'yi ülke üçüncüsü yaptı

15-16 Ekim tarihlerinde Türkiye genelinde etkili olan sağanaklar sırasında Düzce, ölçülen yağış miktarlarına göre üçüncü sıraya yerleşti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri, kentteki en yüksek ölçümün Gölyaka ilçesindeki Kardüz Yaylası'nda metrekareye 101,6 kilogram olduğunu gösteriyor.

ölçüm sonuçları:

Verilere göre söz konusu dönemde en fazla yağış, metrekareye 153,8 kilogram ile Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi'nde kaydedildi; Zonguldak ise 124,8 kilogram ile ikinci sırada yer aldı. Düzce'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kentteki 10 ölçüm istasyonundan elde edilen değerlerin toplamı 406,5 kilogram olarak raporlandı.

İlçe ve istasyon bazında ölçülen yağışlar şu şekilde kaydedildi: Kardüz Yaylası 101,6 kg, Akçakoca 43,9 kg, Gölyaka 41,3 kg, Kaynaşlı 40,5 kg, Düzce merkez 39,2 kg, Cumayeri 36,7 kg, Çilimli 34,6 kg, Gümüşova 27,3 kg, Yığılca 23,9 kg ve Yoğunpelit 17,5 kg.

saha çalışmaları ve beklenti:

Düzce'de aralıksız süren yağışlara karşı yerel ekiplerin aldığı önlemler sonucunda yetkililer şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi. Meteoroloji verileri ayrıca yağışların gelecek haftanın başına kadar devam etmesinin beklendiğini gösteriyor; yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Bu veriler, bölgedeki kısa vadeli hidrometeorolojik riskleri ve altyapı hazırlıklarını değerlendirmek için temel gösterge teşkil ediyor. Ölçüm istasyonlarından gelen rakamlar, hem yerel müdahale planlarının gözden geçirilmesi hem de vatandaş bilgilendirmelerinin sürdürülmesi açısından önem taşıyor.

Türkiye&#039;nin en çok yağış alan 3&#039;üncü şehri Düzce oldu

Türkiye'nin en çok yağış alan 3'üncü şehri Düzce oldu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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