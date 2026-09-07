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Kargo uçağının inişi can kaybına yol açtı: Miami'de 5 ölü

Miami Uluslararası Havalimanı'nda iniş yapan Amazon Air'e ait Boeing 767-300 kargo uçağı pistten çıkarak araçlara çarptı; 5 kişi öldü, 5 yaralandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kargo uçağının inişi can kaybına yol açtı: Miami'de 5 ölü

Kargo uçağının inişi can kaybına yol açtı: Miami'de 5 ölü

Miami Uluslararası Havalimanı'nda dün akşam iniş sırasında pistten çıkarak birden fazla araca çarpan Amazon Air'e ait Boeing 767-300 tipi kargo uçağında toplam 5 kişi hayatını kaybetti, üçü ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza ve ilk müdahaleler:

Miami-Dade İtfaiye Şefi Ray Jadallah, en az iki kişinin uçağın çarptığı araçların içinde sıkıştığını ve pilot ile yardımcı pilotun da kaza nedeniyle uçağın içinde mahsur kaldığını bildirdi. Olayın ardından havalimanında kapatılan dört pistten ikisi yeniden açıldı; müdahale ekipleri ve kurtarma ekipleri sahada çalışmaya devam etti.

Şirket açıklaması ve uçak geçmişi:

Amazon'un sözcüsü Kelly Nantel yaptığı açıklamada, "Bugün Miami'de uçaklarımızdan birinin karıştığı kazadan dolayı yıkılmış durumdayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. Nantel, şirketin kazayla ilgili ayrıntıları topladığını ve "tam olarak ne olduğunu anlamak için yerel makamlar ve yetkililerle yakın bir şekilde çalıştıklarını" belirterek, önceliklerinin olaya dahil olanların güvenliği, refahı ve bakımı olduğunu vurguladı.

Uçuş takip hizmeti Flightradar24 verilerine göre kaza yapan uçak Porto Riko'dan kalkmıştı. Söz konusu uçak, 1994-2015 yılları arasında çeşitli havayolları için yolcu uçağı olarak hizmet vermiş olan, 32 yaşındaki Boeing 767-300 modeliydi. Yetkililer kısa süreli incelemelerin ardından soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

ABD’NİN FLORİDA EYALETİNDEKİ MİAMİ ULUSLARARASI HAVALİMANI’NDA İNİŞ SIRASINDA PİSTTEN ÇIKARAK KAZA...

ABD’NİN FLORİDA EYALETİNDEKİ MİAMİ ULUSLARARASI HAVALİMANI’NDA İNİŞ SIRASINDA PİSTTEN ÇIKARAK KAZA YAPAN AMAZON AİR’E AİT BOEİNG 767-300 TİPİ KARGO UÇAĞINDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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