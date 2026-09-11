Kars hayvan pazarında üreticinin gündemi öne çıktı: Özgür Özel çerçeve yasayı Meclis'te konuşalım dedi

Kars hayvan pazarında Özgür Özel üreticilerle buluştu

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kars Hayvan Pazarı ziyaretinde partililer ve onlarca kişiyle birlikte üreticilerin yanına gitti. Pazarda dolaşan Özel, yetiştiricilerle sohbet ederek sektördeki maliyetler, günlük uygulamalar ve sahadaki sorunlara dair notlar aldı.

Ziyaret sırasında Özel'e ilginin sınırlı olduğu, esnaf ve alıcıların daha çok işini gücünü sürdürdüğü görüldü. Özel, basın mensuplarına yaptığı atıflarda hayvancılığın sorunlarının medyada ve Meclis'te gündeme taşınmasının önemine dikkat çekti.

çerçeve yasa yorumu:

Bir vatandaşın "çerçeve yasa" konusundaki sorusuna yanıt veren Özel, değerlendirmelerin Ankara ve TBMM zemininde yapılması gerektiğini belirtti. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çerçeve yasada ben evet oyu kullandım. Bütün parti yönetimi evet oyu kullandı. Endişesi olan arkadaşlar kendi tercihlerine göre oy kullandılar."

Özel, çerçeve yasa tartışmalarının medyada yoğun şekilde yer aldığına işaret ederek, bunların Meclis'te de ele alındığını söyledi ve saha ziyaretlerinde gündemin öncelikle üreticilerin sorunları olması gerektiğini vurguladı.

"yarın burada bir tane küpe okumazsın":

Ziyaret esnasında öne çıkan cümlelerden biri Özel'in, çerçeve yasa hakkında pazarda fazla konuşmaması gerektiğine dair uyarısı oldu: "Ama bugün hayvan pazarında ben çerçeve yasa konuşursam yarın küpeyi yazmazlar, onu yazacaklar... Biz onları Ankara'da konuşuruz." Bu söz, yerel gündemin saha gerçekleriyle çakıştığına dair bir vurgu olarak kayda geçti.

Özel, hayvancılık gündeminin merkezine üreticilerin yakıcı sorunlarının konması gerektiğini belirterek, sahada dinlemenin ve kayıt altına almanın önemine dikkat çekti.

küpe uygulamaları ve ceza eleştirisi:

Yetiştiricilerin anlattığı bir başka yakıcı konu ise hayvan küpelerinin düşmesi nedeniyle uygulanan idari yaptırımlar oldu. Özel, uygulamalardaki sertliğe tepki göstererek şunları söyledi: "Şimdi burada küpe düşmüş adama ceza yazıyorlar. Kimlik kartı var hayvanın, pasaportu duruyor. Küpenin parası verilmiş, düşmüş, arabanın içerisinde adama yine ceza yazıyorlar."

Bu serbest ifadeler, küpe takibi ve ceza uygulamalarının yerel üreticiler için yarattığı mağduriyetleri gözler önüne serdi. Özel, bu tür sorunların saha tespitleriyle çözülmesi gerektiğini ve ilgili düzenlemelerin Meclis oturumlarında daha dikkatle ele alınmasının önemini vurguladı.

Ziyaretin sonunda Özel, üreticilerle süren konuşmalarda maliyet artışları, pazar işleyişi ve kayıt-takip uygulamalarının yarattığı pratik güçlükler üzerine notlar aldı. Kars programı kapsamında gerçekleşen ziyaret, partililerin eşlik ettiği, ancak pazardaki vatandaşların ziyaret sırasında sınırlı ilgi gösterdiği bir atmosferde tamamlandı.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, KARS HAYVAN PAZARI'NI ZİYARET EDEREK VATANDAŞLAR VE HAYVAN ÜRETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.