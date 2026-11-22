kars SMMMO'da yıl sonu değerlendirmesi:

Kars Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Didem Turhan ve oda üyeleri, yıl sonu mesleki değerlendirme toplantısında bir araya gelerek sektördeki güncel sorunları ve beklentileri masaya yatırdı. Toplantı, samimi bir ortamda gerçekleştirildi ve katılımcılar karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

toplantının ana gündemleri:

Görüşmelerde öncelikle meslek mensuplarının günlük çalışma koşulları, uygulamada karşılaşılan güçlükler ile güncel mevzuatın etkileri ele alındı. Üyeler arasında iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla fikirler paylaşıldı; toplantıda hem bireysel uygulamalardan kaynaklanan sorunlar hem de sektörel düzenlemelere ilişkin beklentiler tartışıldı.

Mesleki gelişmelerin izlenmesi ve oda üyelerinin bilgilendirilmesi için mevzuat değişikliklerinin takibi, eğitim ihtiyaçlarının planlanması ve ortak hareket etme yolları üzerinde duruldu. Katılımcılar, uygulamadaki belirsizliklerin azaltılması için oda ile üyeler arasında düzenli toplantıların önemini vurguladı.

katılım ve sonraki adımlar:

Toplantıya katılan meslektaşlar çözüme yönelik somut öneriler sundu; bu öneriler karşılıklı değerlendirmeye tabi tutularak önceliklendirildi. Oda yönetimi, alınan notlar doğrultusunda takip edilecek adımları belirleyeceklerini ve üyelerle düzenli aralıklarla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

çözüm önerileri ve birlik çağrısı:

Didem Turhan toplantıda, mesleki sorunların istişare edilmesinin birlik ve dayanışmayı güçlendireceğini belirtti. Turhan, oda olarak çözüm odaklı çalışmaları sürdürmeyi ve üyelerin beklentilerini gözetmeyi taahhüt ederek, katılımcılara teşekkür etti. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi ve üyeler arasında dayanışmanın pekiştirilmesi kararları kayıt altına alındı.

KARS SMMMO’DA YIL SONU MESLEKİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI(KARS-İHA)