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Kars'ın yükseklerinde mevsim geçişi: Allahuekber Dağları zirveleri karla kaplandı

Kars'ta sağanak sonrası gece sıcaklıklarının sıfırın altında 5 dereceye inmesiyle Selim ilçesini çevreleyen Allahuekber Dağları'nın zirveleri karla kaplandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Kars'ın yükseklerinde mevsim geçişi: Allahuekber Dağları zirveleri karla kaplandı

Kars'ın yükseklerinde erken kış görüntüleri

Kars'ta etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı ve gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bölgeye kışı andıran manzaralar hakim oldu. Özellikle Selim ilçesini çevreleyen Allahuekber Dağlarının zirvelerinde oluşan beyaz örtü, bölge sakinleri ve sürücüler tarafından görülebilir hale geldi.

zirveler beyaza büründü:

Yağışlı havanın mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklarla birleşmesi sonucu, yüksek rakımlı alanlarda yağmur karaya dönüştü. Gece boyunca ölçülen sıcaklıkların sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesiyle dağların dorukları karla kaplandı. Dağ eteklerinde hâlâ sonbaharın renkleri göze çarparken, zirvelerdeki beyaz örtü mevsim geçişini net biçimde gösterdi.

Bölgede çekilen fotoğraflar, karın getirdiği kontrastı ve havadaki ani değişimi gözler önüne serdi. Yerel halk, yüksek kesimlerde hissedilir derecede soğuyan havanın ulaşımı ve tarımsal faaliyetleri etkileyebileceğini belirtiyor; bazıları bu durumun erken kış başlangıcına işaret ettiğini ifade etti.

hava tahmini ve yerel değerlendirmeler:

Yetkililer ve meteoroloji raporları doğrultusunda Kars'ta önümüzdeki günlerde gece ve sabah saatlerinde soğuk havanın süreceği, yüksek kesimlerde ise aralıklı kar yağışlarının devam edebileceği bildirildi. Yerel kaynaklar, zirvelerdeki kar örtüsünün ulaşım üzerinde kısa süreli etkiler yaratabileceğini ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak, Kars'taki yağışlı hava yükseklerde kar şeklinde etkisini sürdürürken, Selim çevresindeki Allahuekber Dağlarının beyaz örtüsü bölgeye kış görüntüleri kazandırdı ve mevsim geçişinin görsel bir işareti olarak kayda geçti.

Kars’ta dağların zirvesi beyaza büründü

Kars’ta dağların zirvesi beyaza büründü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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