Karşıyaka Beşiktaş'ı 84-83 mağlup ederek seriyi ikiye çıkardı

maç özeti:

Basketbol Süper Ligi 7. haftasında Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Beşiktaş'ı 84-83 mağlup etti. İzmir ekibi, geçen hafta deplasmanda Bursaspor'u yendikten sonra bu maçla üst üste ikinci galibiyetini alarak moral buldu. Maç boyunca iki takım da zaman zaman inişli çıkışlı performans sergiledi, ancak son bölümde Karşıyaka üstünlüğü korumayı başardı.

markovic'in değerlendirmesi:

Nenad Markovic, zorlu karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Bizim için çok önemli bir maçtı. Dolu bir salonda oynamak, taraftarlarımızla birlikte bu atmosferi yaşamak gerçekten hayalimizdi. Maçın başından sonuna kadar oyunun içindeydik. Zaman zaman, özellikle 5 dakikalık bir bölümde kötü basketbol oynadık ancak 40 dakika boyunca sahada çok iyi mücadele ettik. Verdiğimiz bu mücadelenin karşılığını aldığımız için mutluyuz". Teknik direktörün sözleri, takımın mücadeleci ruhunu ve taraftar desteğinin önemini vurguladı.

sıralama ve gelecek hedefi:

Karşıyaka, ligde geride kalan 7 haftada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 8. sıraya yükseldi ve bu sezon ilk kez doğrudan play-off hattına girdi. Takım, önümüzdeki hafta zorlu bir deplasmana çıkarak Borda Bandırma'ya konuk olacak; hedef, üst üste üçüncü galibiyeti alıp puan tablosunda daha yukarılara tırmanmak. Bu periyot, Karşıyaka için hem özgüven hem de kadro derinliğinin sınanacağı bir dönem olacak.

KARŞIYAKA, BASKETBOL SÜPER LİGİ’NİN 7. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ’I MAĞLUP EDEREK ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI.