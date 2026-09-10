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Merkezefendi'de sezon öncesi futbol kurallarının uygulanışı ve yerel başarılar ele alındı

Merkezefendi Belediyesi ile TÜFAD Denizli Şubesi'nin seminerinde 2026-2027 sezonu oyun kuralları anlatıldı ve başarılı antrenörlere ödül verildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Merkezefendi'de sezon öncesi futbol kurallarının uygulanışı ve yerel başarılar ele alındı

Seminerde neler konuşuldu:

Merkezefendi Belediyesi ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Denizli Şubesi iş birliğinde düzenlenen ‘2026-2027 Futbol Sezonu’nda Değişen Oyun Kuralları Bilgilendirme Semineri ve Ödül Töreni’ programında, yeni sezon öncesi değişen oyun kuralları ve uygulamadaki güncel yaklaşımlar ele alındı. Seminer boyunca hakem uygulamaları, antrenörlerin saha içi karar alma süreçleri ve kulüp pratiklerinin kurallara uyumunun önemi vurgulandı.

Programa katılanlar ve sunumların içeriği:

Etkinliğe Merkezefendi Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Bartal, TÜFAD Başkanı Bülent Fil, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, birim müdürleri ile çok sayıda sporcu ve antrenör katıldı. Katılımcılara, 2026-2027 sezonunda yürürlüğe giren maddeler ve saha içi uygulamalarda dikkat edilmesi gereken noktalar detaylı şekilde aktarıldı.

Ödül töreni ve yerel başarıların ön plana çıkması:

Seminerin ardından, geçtiğimiz yıl Denizli liglerinde şampiyon olan antrenörlere ödülleri takdim edildi. Program, hem kural değişikliklerinin uygulanabilirliğini tartışmak hem de yerel başarıları teşvik etmek amacıyla düzenlendi. Merkezefendi Belediyesinin spora verdiği desteğin sürdüğü; futbolun gelişimine katkı sağlayacak benzer organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edileceği belirtildi.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ İLE TÜRKİYE FUTBOL ANTRENÖRLERİ DERNEĞİ (TÜFAD) DENİZLİ ŞUBESİ İŞ...

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ İLE TÜRKİYE FUTBOL ANTRENÖRLERİ DERNEĞİ (TÜFAD) DENİZLİ ŞUBESİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN ‘2026-2027 FUTBOL SEZONU’NDA DEĞİŞEN OYUN KURALLARI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ VE ÖDÜL TÖRENİ’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PROGRAMDA FUTBOL CAMİASININ PAYDAŞLARI BİR ARAYA GELDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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