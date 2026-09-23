Dolar 48,8323 +0,06%
Euro 55,7890 -0,16%
Bist 13.268,66 +0,53%
Altın Gram 6.838,26 -0,48%
EUR/USD 1,1422 -0,27%
Brent Petrol 95,74 +0,35%
--°

Karşıyaka yeni sezona Selim Çınar'la giriyor

Karşıyaka Basketbol, yeni sezona yapılanma kapsamında Nenad Markovic ile teknik kadroyu şekillendirdi; kulübün eski ismi Selim Çınar genel menajer oldu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Karşıyaka yeni sezona Selim Çınar'la giriyor

selim çınar genel menajer olarak göreve başladı

Karşıyaka Basketbol, genel menajerlik görevine Selim Çınar'ın getirildiğini resmen açıkladı. Kulüp, yeni sezon yapılanması kapsamında daha önce takımın başına getirilen Nenad Markovic ile teknik kadroyu şekillendirdikten sonra kadrosunu yeniledi.

kulübün açıklaması

Kulübün duyurusunda, profesyonel kariyerine 2001 yılında Karşıyaka'mızda başladığı ve yıllarca farklı görevlerde hizmet verdiği belirtilen Selim Çınar'ın yeniden genel menajer olarak göreve getirildiği duyuruldu. Açıklamada Selim Çınar'a evine hoş geldin denildiği ve birlikte başarılı bir sezon hedeflendiği ifade edildi.

yapılanma ve beklentiler

Yönetim, teknik kadro ve oyuncu yapılanmasında gerçekleştirilen değişikliklerin yeni sezona stratejik bir hazırlık olduğunu vurguladı. Kulüp, Çınar'ın kulüpteki geçmişinin ve deneyiminin organizasyonel süreçlere hız kazandırmasını ve saha içi hedeflere olumlu katkı yapmasını bekliyor.

Karşıyaka'nın hedefi, yapılan yapısal değişikliklerle hem kadro uyumunu sağlamak hem de sezon boyunca sürdürülebilir bir performans yakalamaktır. Yönetim, yeni görevlendirmelerle başarılı bir sezon geçirilmesini amaçlıyor.

KARŞIYAKA BASKETBOL’DA SELİM ÇINAR (ORTADA) DÖNEMİ BAŞLADI. İMZA TÖRENİNE KARŞIYAKA BAŞKANI YİĞİT...

KARŞIYAKA BASKETBOL’DA SELİM ÇINAR (ORTADA) DÖNEMİ BAŞLADI. İMZA TÖRENİNE KARŞIYAKA BAŞKANI YİĞİT TUSDER (SAĞDA) DE KATILDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uluslar ligi'nde Fransa maçını Felix Zwayer yönetecek
images

Genç Galatasaraylıdan iddialı hedef: Şampiyonlar Ligi'nde finale gidip kupayı ka...
images

Süper Lig'de penaltı bilançosu: 6 haftada 19 karar, 14 gol
images

Bandırmasporlu Tolga Kalender'e veda: genç futbolcu yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dijital dünyada çocukların korunması için uluslararası standart çağrısı

Göller canlanıyor: Mersin'de 347 bin yavru sazan suyla buluştu

Salihli'de yatırımların takvimi ve öncelikleri masaya yatırıldı

Ordu ekipleri, ağzına çengel saplanan köpeği kurtardı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü