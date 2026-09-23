Karşıyaka yeni sezona Selim Çınar'la giriyor

selim çınar genel menajer olarak göreve başladı

Karşıyaka Basketbol, genel menajerlik görevine Selim Çınar'ın getirildiğini resmen açıkladı. Kulüp, yeni sezon yapılanması kapsamında daha önce takımın başına getirilen Nenad Markovic ile teknik kadroyu şekillendirdikten sonra kadrosunu yeniledi.

kulübün açıklaması

Kulübün duyurusunda, profesyonel kariyerine 2001 yılında Karşıyaka'mızda başladığı ve yıllarca farklı görevlerde hizmet verdiği belirtilen Selim Çınar'ın yeniden genel menajer olarak göreve getirildiği duyuruldu. Açıklamada Selim Çınar'a evine hoş geldin denildiği ve birlikte başarılı bir sezon hedeflendiği ifade edildi.

yapılanma ve beklentiler

Yönetim, teknik kadro ve oyuncu yapılanmasında gerçekleştirilen değişikliklerin yeni sezona stratejik bir hazırlık olduğunu vurguladı. Kulüp, Çınar'ın kulüpteki geçmişinin ve deneyiminin organizasyonel süreçlere hız kazandırmasını ve saha içi hedeflere olumlu katkı yapmasını bekliyor.

Karşıyaka'nın hedefi, yapılan yapısal değişikliklerle hem kadro uyumunu sağlamak hem de sezon boyunca sürdürülebilir bir performans yakalamaktır. Yönetim, yeni görevlendirmelerle başarılı bir sezon geçirilmesini amaçlıyor.

KARŞIYAKA BASKETBOL’DA SELİM ÇINAR (ORTADA) DÖNEMİ BAŞLADI. İMZA TÖRENİNE KARŞIYAKA BAŞKANI YİĞİT TUSDER (SAĞDA) DE KATILDI