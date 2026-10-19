Dolar 49,5362 +0,05%
Euro 55,4908 -0,29%
Bist 11.662,54 -0,50%
Altın Gram 6.691,41 +0,49%
EUR/USD 1,1191 -0,47%
Brent Petrol 107,16 -2,46%
--°

Karşıyaka Zafer Uysal'la yenilmezliğini sürdürüyor

Karşıyaka, Zafer Uysal yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilmezliğini korudu; takımın hedefi performansını yükseltmek.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Karşıyaka Zafer Uysal'la yenilmezliğini sürdürüyor

karşıyaka'nın uysal dönemi:

Yeni sezona Burhanettin Basatemür yönetiminde şampiyonluk hedefiyle başlayan Karşıyaka, ilk dört haftada istenen sonuçları alamayınca teknik direktörle yollarını ayırdı ve takımın başına Zafer Uysal getirildi. Uysal yönetiminde yeşil-kırmızılı ekip, hem ligde hem kupada mağlubiyet yüzü görmedi.

Zafer Uysal yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik, takımın performansında belirgin bir yükseliş olarak kayda geçti.

lig ve kupa karnesi:

Zafer Uysal ile başlayan seride Karşıyaka deplasmanda Kepezspor karşısında aldığı galibiyetle üç puanı hanesine yazdırdı. Ardından kupada 1923 Afyonspor'u mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Lig maçında Eskişehir Anadolu karşısında da sahadan galibiyetle ayrılan İzmir temsilcisi, son olarak Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından golsüz beraberlikle döndü. Bu süreçte takım lig ve kupa karşılaşmalarında yenilgi almadı.

uysal'ın değerlendirmesi:

Karşılaşma sonrası konuşan teknik direktör Zafer Uysal, "Her sezon Play-Off hattında yer alan ve kadrosunu koruyarak güçlenmeye devam eden bir rakibe karşı kazanmak isterdik. İlk yarısı dengeli geçen karşılaşmada, ikinci yarıda yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik ve sahadan bir puanla ayrıldık. Saha şartlarına rağmen oyuncularımızın ortaya koyduğu mücadeleyi takdir ediyorum." dedi.

Uysal sözlerine, "-10 puan geriden geldiğimiz bu süreçte bir puan bizi tatmin etmese de sahadaki mücadelemiz son derece değerliydi. Tek eksiğimiz goldü. Her gün oyunumuzun üzerine koyarak gelişmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki karşılaşmada iyi mücadele ederek kazanmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" ifadeleriyle devam etti.

Teknik ekip ve oyuncuların performansını artırma hedefiyle Karşıyaka, Uysal yönetiminde ilerleyen haftalarda hem ligde hem kupada istikrar arayışını sürdürecek.

KARŞIYAKA, ZAFER UYSAL YÖNETİMİNDE KAYBETMİYOR

KARŞIYAKA, ZAFER UYSAL YÖNETİMİNDE KAYBETMİYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizlili judocu Arife Aydınoğlu balkanda gümüş madalyayla döndü
images

Çolakoğlu Metalurji spor kulübü web sitesiyle genç yeteneklere ulaşıyor
images

Merkezefendi'de off-road şöleni: Türkiye Baja 5. ayak izleyiciyle buluşuyor
images

Aliağa Petkimspor oyunu kontrol ederek Fenerbahçe'yi deplasmanda geçti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gebze'de sele kapılan Doğan Arslan’ın cansız bedeni Pendik'te bulundu

Sakarya’da Kaynarca'nın tarım arazileri ve yerleşimleri sağanakta su altında kaldı

Söke’de muhtarlar günü töreni: dayanışma ve hizmet vurgusu

Aileyi merkeze alan jandarma eğitimi Sinanpaşa'da tamamlandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor