Karşıyaka Zafer Uysal'la yenilmezliğini sürdürüyor

karşıyaka'nın uysal dönemi:

Yeni sezona Burhanettin Basatemür yönetiminde şampiyonluk hedefiyle başlayan Karşıyaka, ilk dört haftada istenen sonuçları alamayınca teknik direktörle yollarını ayırdı ve takımın başına Zafer Uysal getirildi. Uysal yönetiminde yeşil-kırmızılı ekip, hem ligde hem kupada mağlubiyet yüzü görmedi.

Zafer Uysal yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik, takımın performansında belirgin bir yükseliş olarak kayda geçti.

lig ve kupa karnesi:

Zafer Uysal ile başlayan seride Karşıyaka deplasmanda Kepezspor karşısında aldığı galibiyetle üç puanı hanesine yazdırdı. Ardından kupada 1923 Afyonspor'u mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Lig maçında Eskişehir Anadolu karşısında da sahadan galibiyetle ayrılan İzmir temsilcisi, son olarak Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından golsüz beraberlikle döndü. Bu süreçte takım lig ve kupa karşılaşmalarında yenilgi almadı.

uysal'ın değerlendirmesi:

Karşılaşma sonrası konuşan teknik direktör Zafer Uysal, "Her sezon Play-Off hattında yer alan ve kadrosunu koruyarak güçlenmeye devam eden bir rakibe karşı kazanmak isterdik. İlk yarısı dengeli geçen karşılaşmada, ikinci yarıda yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik ve sahadan bir puanla ayrıldık. Saha şartlarına rağmen oyuncularımızın ortaya koyduğu mücadeleyi takdir ediyorum." dedi.

Uysal sözlerine, "-10 puan geriden geldiğimiz bu süreçte bir puan bizi tatmin etmese de sahadaki mücadelemiz son derece değerliydi. Tek eksiğimiz goldü. Her gün oyunumuzun üzerine koyarak gelişmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki karşılaşmada iyi mücadele ederek kazanmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" ifadeleriyle devam etti.

Teknik ekip ve oyuncuların performansını artırma hedefiyle Karşıyaka, Uysal yönetiminde ilerleyen haftalarda hem ligde hem kupada istikrar arayışını sürdürecek.

KARŞIYAKA, ZAFER UYSAL YÖNETİMİNDE KAYBETMİYOR