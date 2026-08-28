Karşıyaka'dan güç gösterisi: hazırlık maçında Altay'ı 2-1 yendi

Karşıyaka hazırlık maçında Altay'ı 2-1 mağlup etti

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde oynanan özel maçta bir diğer İzmir temsilcisi Altay'ı 2-1 mağlup etti. Maç, her iki takım için de taktiksel denemelerin ve oyuncu değerlendirmelerinin öne çıktığı bir sınav niteliğindeydi.

maçın özeti:

Karşılaşmaya yedek ve yeni transferlerden oluşan bir ilk 11 ile başlayan Karşıyaka, ikinci yarıda as oyuncularını da oyuna sokarak kontrolü ele aldı. Yeşil-kırmızılıların gollerini Eren Arda Şan ile 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Bartu Güngör kaydetti. Altay'ın tek sayısı ise Arif Yanarlı'dan geldi. Karşılaşma boyunca başabaş geçen mücadelede Karşıyaka sonuca gitmeyi başardı.

Maç sonunda iki takım oyuncuları sahada bir araya gelerek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi; dostluk maçının sportif ve sosyal boyutu böylece pekişti.

gözlemler ve sonraki randevu:

Karşıyaka için bu maç, özellikle genç oyuncuların ve yeni transferlerin lig öncesi adaptasyonunu görmek adına önemliydi. Bartu Güngör'ün golü, altyapıdan çıkan isimlerin sorumluluk almaya başladığını gösterdi. Altay cephesinde ise yaklaşık 5 yıldır süren transfer yasağı nedeniyle kadro derinliği sınırlı kaldı; buna rağmen takımın sahada direnç göstermesi dikkat çekti.

İki ekip, TFF 3. Lig 2. Grup'un ikinci haftasında karşılaşmak üzere tekrar saha paylaşacak. Maç 12 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Alsancak Stadı'nda oynanacak ve Karşıyaka ev sahibi olacak. Bu randevu, hazırlık sürecinin lig mücadelesine nasıl yansıyacağını görmek açısından kilit öneme sahip.

KARŞILAŞMANIN ARDINDAN İKİ TAKIM OYUNCULARI, SAHADA BİR ARAYA GELEREK TOPLU HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ.