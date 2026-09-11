Karşıyaka'nın hedefi sezonu galibiyetle açmak: Altay ile İzmir derbisi

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup'taki 2. hafta mücadelesinde yarın İzmir derbisinde Altay ile karşılaşacak. Maç, yeşil-kırmızılıların ev sahipliğinde iki takımın da maçlarını oynadığı Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.

ilk haftanın sonuçları ve maçın önemi:

Ligin açılış haftasında Karşıyaka deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a 1-0 mağlup olurken, Altay evinde Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Karşıyaka puansız, Altay ise 1 puanla haftayı tamamladı. Her iki ekip de derbiden galibiyet çıkararak sezonun ilk üç puanını hanesine yazdırmayı amaçlıyor.

hazırlık maçları ve önceki karşılaşmalar:

Sezon öncesinde iki ekip Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde hazırlık maçı yaptı; söz konusu mücadeleyi Karşıyaka 2-1 kazandı. Ayrıca geçen sezon TFF 3. Lig'de oynanan karşılaşmalarda Altay'ın ev sahipliğindeki maç 1-1 sonuçlanırken, Karşıyaka'nın saha avantajında oynanan karşılaşmayı yeşil-kırmızılılar 3-1 ile tamamladı. Bu geçmiş sonuçlar iki takım arasındaki rekabetin son dönemini şekillendiriyor.

kadrolarda eksikler:

Derbide her iki takım da bazı oyuncularından faydalanamayacak. Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Fatih Taşdelen formasından uzak kalacak. Siyah-beyazlı ekipte ise tedavileri süren Semih ve Ünal'ın yanı sıra hak mahrumiyeti cezaları bulunan Murat Uluç ve Salih karşılaşmada görev yapamayacak.

Alsancak'ta oynanacak bu İzmir derbisi, hem ligdeki konum hem de taraftar beklentileri açısından her iki takım için kritik bir eşik niteliğinde. Karşıyaka ve Altay, eksiklerine rağmen üç puan için sahaya çıkacak.

SEZON ÖNCESİ OYNANAN HAZIRLIK MAÇINDAN FOTOĞRAF