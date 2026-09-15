Kars'ta ahiliğin değerleri ön planda tutuldu: yılın ahisi Tayyar Kaplan'a şed bağlandı

Kars'ta 39. Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı

Kars'ta 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında kutlanan 39'uncu Ahilik Haftası, esnaf ve sanatkarların bir araya geldiği bir programla gerçekleştirildi. Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa katılım ve ziyaretçi profili:

Programa Kars Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars Ticaret İl Müdürü Bilal Taş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, S.S. Kars Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şentürk Özyılmaz ile Kars Radyo-TV ve Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Oruç Tekçiler katıldı. Daire müdürleri ile çok sayıda esnaf ve sanatkar da programda yer aldı.

Ahiliğin temel değerleri vurgulandı:

Törende Ahilik teşkilatının tarihsel geçmişi ele alındı ve Anadolu'daki sosyal, ekonomik ve kültürel rolü anlatıldı. Konuşmalarda dürüstlük, güven, kardeşlik, dayanışma, alın teri ve helal kazanç gibi Ahilik değerleri üzerinde duruldu ve bu değerlerin günümüz ticaret hayatında rehber olmaya devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, Ahiliğin yalnızca ticari kurallar bütünü olmadığını; aynı zamanda mesleki yeterlilik, ahlak ve toplum yararını öne çıkaran bir kültür olduğunu ifade etti. Sunumlarda esnafın müşteriye karşı sorumluluğu, işinin hakkını verme ve ihtiyaç sahiplerine destek olma gibi pratik uygulamalar örneklerle aktarıldı.

Programda gençlerin meslek sahibi olması ve usta-çırak ilişkisinin sürdürülmesinin önemine değinildi; geleneksel mesleklerin geleceğe taşınması adına mesleki eğitimin ve çırak-kalfalık sisteminin yaşatılmasının gerekliliği vurgulandı.

Çırak, kalfa ve ahinin ödüllendirilmesi:

Ahilik Haftası kapsamında ilin çırağı olarak Nisa Nur Yıldırım, ilin kalfası olarak Berkay Sabrioğlu ve ilin ahisi olarak seçilen Tayyar Kaplan için özel ödül töreni düzenlendi. Törende çırağın, kalfanın ve ahinin kuşakları bağlanarak kendilerine plaketleri takdim edildi.

Yılın ahisi seçilen Tayyar Kaplan'ın şed bağlama törenini Kars Valisi Ziya Polat gerçekleştirdi. Şed bağlanması, Ahilik geleneğinde ustalığın yanında ahlak, dürüstlük, meslek disiplini ve topluma karşı sorumluluğun sembolü olarak değerlendirildi ve tören programın en anlamlı anlarından biri olarak öne çıktı.

Katılımcılar tören sırasında Ahiliğin bugünkü uygulamalarının esnafın mesleki kimliğini güçlendirdiğini ve toplumun ekonomik dokusuna katkı sunduğunu belirtti. Ödüllendirilen isimlerin örnek teşkil etmesinin, genç kuşaklara mesleki sorumluluk bilinci aşılayacağı ifade edildi.

Program, yılın çırağı, kalfası ve ahisinin ödüllendirilmesi ile şed bağlama töreninin ardından katılımcıların toplu fotoğrafı ile sona erdi. Etkinlik boyunca vurgulanan ortak mesaj, Ahilik geleneğinin geçmişten geleceğe taşınması gerektiği oldu.

KARS’TA AHİLİK HAFTASI COŞKUSU: YILIN AHİSİ TAYYAR KAPLAN’A ŞED BAĞLANDI(KARS-İHA)