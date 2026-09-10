Kars’ta arıcılığı güçlendiren saha hamlesi: kovan başına 250 TL’ye kadar destek

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sahada: arı sağlığı ve üretim önceliği

Kars’ta arıcılığın geliştirilmesi ve kaliteli bal üretiminin artırılması için yürütülen saha çalışmaları sürüyor. Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, arıcıların kovan varlığını ve üretim faaliyetlerini yerinde takip ederek arı sağlığının korunmasına yönelik çalışmaları yoğunlaştırdı. Bölgenin zengin bitki örtüsü ve yüksek rakımlı yaylaları, bölge arıcılığı için önemli bir potansiyel oluşturuyor ve saha çalışmaları bu potansiyelin sürdürülebilir biçimde değerlendirilmesini hedefliyor.

saha çalışmaları ve hedefler:

Saha ekipleri hem arı sağlığını izliyor hem de üreticilerin karşılaştığı sorunları yerinde tespit ediyor. Teknik destek ve bilgilendirme ile kovan bakımından hastalık yönetimine kadar uygulamalı rehberlik sağlanıyor. Amaç, arıcılık faaliyetlerinin daha verimli, sağlıklı ve kalite odaklı yürütülmesi; böylece Kars’ın bal üretim potansiyelinin artması hedefleniyor.

2026 destek paketi ve tutarlar:

2026 Yılı Arılı Kovan Desteği kapsamında üreticilere temel maliyet desteği sağlanacak. Buna göre birlik üyesi üreticilere kovan başına 250 TL, birlik üyesi olmayan üreticilere ise kovan başına 200 TL temel destek tahsis edilecek. Temel desteğin yanı sıra belirlenen koşulları sağlayan üreticiler için ilave destekler de uygulamaya konulacak.

Desteklerin hedefi, hem üreticilerin gelirlerini güçlendirmek hem de üretimin sürdürülebilirliğini sağlayarak bölgesel tarımsal çeşitliliği ve marka değerini artırmaktır. Tarım Müdürlüğü ekipleri, destek ödemelerinin doğru kişilere ve üretim odaklı kullanıma yönlendirilmesi için saha takibini sürdüreceklerini belirtiyor.

kimler ilave destek alacak?

Program kapsamında bazı gruplara ilave destekler öngörülüyor: kadın ve genç üreticilere yüzde 40 ilave destek, gezginci arıcılara yüzde 30 ilave destek, birinci derece tarımsal örgüt üyelerine yüzde 20 ilave destek ve koruma altındaki arı gen kaynağının tampon bölgesinde koruma faaliyetleri yürütenlere yüzde 30 ilave destek sağlanacak. Bu uygulamalar gençlerin ve kadınların tarımsal üretime katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kars’ta yürütülen saha çalışmaları ve açıklanan destek paketleriyle arıcıların emeğinin desteklenmesi, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üreticilerin yanında olmaya devam etmesiyle, Kars’ın arıcılık potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi ve kaliteli bal üretiminin artırılması bekleniyor.

KARS’TA ARICILIĞA GÜÇ, ÜRETİME DESTEK: KOVAN BAŞINA 250 TL’YE KADAR DESTEK(KARS-İHA)