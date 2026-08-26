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Kars’ta biçerdöver denetimleri sıkılaştırıldı, üreticinin emeği korunuyor

Kars'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü, hububat hasadında dane kayıplarını azaltmak ve verimi yükseltmek için biçerdöver kontrollerini yoğunlaştırdı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars’ta biçerdöver denetimleri sıkılaştırıldı, üreticinin emeği korunuyor

Kars’ta biçerdöver denetimleri sıkılaştırıldı, üreticinin emeği korunuyor

Kars genelinde hububat hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasadın güvenli ve verimli sürdürülmesi amacıyla biçerdöver denetimlerini sahada aralıksız sürdürüyor. Yapılan denetimlerde makinelerin teknik uygunluğu ve operatörlerin hasat kurallarına uyumu öncelikli unsur olarak ele alınıyor.

Denetimlerin odağı: teknik uygunluk ve kayıp azaltma:

Ekipler tarlalarda biçerdöverleri tek tek inceleyerek makinaların mekanik durumunu, hasat ayarlarını ve tarlada ürüne zarar verebilecek hususları kontrol ediyor. Denetimlerde amaç, ürün kayıplarının önüne geçilmesi ve dane kayıplarının en aza indirilmesi olarak belirtiliyor. Özellikle hububat üretiminin yoğun olduğu bölgelerde yapılan kontroller, hasadın verimli tamamlanması adına büyük önem taşıyor.

Operatör bilgilendirmesi ve saha uygulamaları:

Kontroller sırasında biçerdöver operatörlerinin hasat kurallarına uygun çalışıp çalışmadığı da izleniyor. Gerekli görülen durumlarda ekipler operatörlere ve üreticilere dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgilendirme yapıyor. Bu uygulama, hem tarlada ürün kaybını azaltmayı hem de hasadın zamanında ve etkin tamamlanmasını hedefliyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin yalnızca teknik mevzuata uyumu sağlamakla kalmayıp aynı zamanda üreticinin bir yıllık emeğinin korunmasına doğrudan katkı verdiğini vurguluyor. Biçerdöver ayarlarının doğru yapılmasının, tarlada kalan dane miktarını önemli ölçüde azaltacağına dikkat çekiliyor.

Kars’ta yürütülen denetimlerin hasat dönemi boyunca devam edeceği ve ekiplerin sahadaki çalışmalarını titizlikle sürdüreceği bildirildi. Bu sayede hem ürün kayıplarının azaltılması hem de tarımsal verimliliğin desteklenmesi amaçlanıyor.

KARS’TA BİÇERDÖVER HASADI KONTROLLERİ SIKLAŞTIRILDI(KARS-İHA)

KARS’TA BİÇERDÖVER HASADI KONTROLLERİ SIKLAŞTIRILDI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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