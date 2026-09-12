Kars'ta kırsal ulaşım güçleniyor: Bulanık'ta 5 kilometrelik ssb yol tamamlandı

çalışma sahasında inceleme:

Kars İl Özel İdaresi tarafından yürütülen köy yolları modernizasyon çalışmaları kapsamında, Merkez ilçeye bağlı Bulanık köyünde 5 kilometrelik yol yapım işi tamamlandı. Tamamlanan yolu Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ile AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın birlikte yerinde inceledi.

ssb uygulamasının hedefleri:

Uygulamada Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yöntemi tercih edilerek yolun dayanıklılığı ve hizmet ömrünün uzatılması hedeflendi. Yetkililer, özellikle kış şartları ve olumsuz hava koşullarında köy sakinlerinin daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacağını vurguladı.

Kars İl Özel İdaresi açıklamasında köy yollarının yalnızca birer ulaşım güzergahı olmadığı; aynı zamanda vatandaşların eğitim, sağlık, tarım ve ticari hizmetlere erişimini sağlayan hayati bağlantılar olduğu belirtildi. Açıklamada, merkezden en ücra köylere kadar hizmet götürme ilkesinin sürdürüldüğü ve tamamlanan her kilometrenin kırsal altyapının güçlenmesine katkı sunduğu ifade edildi.

Bulanık köyünde tamamlanan 5 kilometrelik SSB yol ile köy halkının daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım imkanına kavuştuğu kaydedildi. Kars İl Özel İdaresi ekiplerinin kent genelindeki köy yollarında yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdüreceği bildirildi.

KARS’TA KÖY YOLLARI SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETONLA YENİLENİYOR: BULANIK’TA 5 KİLOMETRE TAMAMLANDI(KARS-İHA)