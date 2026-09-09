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Korucak köyünde ulaşım için kapsamlı yol bakım çalışması

Çelikhan Kaymakamlığı'nın yürüttüğü çalışmayla Korucak köyünde yol bakım ve onarım sürüyor; hedef vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Korucak köyünde ulaşım için kapsamlı yol bakım çalışması

çalışmanın yürütülmesi:

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Korucak köyünde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, Çelikhan Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülüyor.

Ekipler, köy yolunda ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla güzergâh üzerinde gerekli bakım ve düzenlemeleri yapıyor. Çalışmalar kapsamında yolun ulaşım şartlarının iyileştirilmesine yönelik müdahaleler gerçekleştiriliyor ve ekibin önceliği güvenli seyir koşullarının sağlanmasıdır.

vatandaşlara etkisi:

Yetkililer, uygulanan bakım ve onarım faaliyetlerinin köy halkının günlük ulaşımını kolaylaştırmayı amaçladığını vurguluyor. Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan konuyla ilgili olarak, "Köylerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, vatandaşlarımızın daha güvenli ve rahat ulaşım sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Çalışmalar program dahilinde sürdürülürken, tamamlama sonrasında bölge sakinlerinin ulaşım konforu ve güvenliğinde belirgin bir iyileşme sağlanması hedefleniyor. Ekipler, yol güzergâhında gerekli düzenlemeleri yapmaya devam ediyor.

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNE BAĞLI KORUCAK KÖYÜNDE YOL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM...

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNE BAĞLI KORUCAK KÖYÜNDE YOL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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