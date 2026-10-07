Kars’ta yüksek zirveler kışı erken karla karşıladı

Kars’ta zirveler beyaza büründü

Kars’ta etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Selim ilçesini çevreleyen Allahuekber Dağları’nın zirveleri beyaz örtüyle kaplandı. Bölgedeki bu değişim, mevsim geçişinin yükseklerde daha erken hissedildiğini gösterdi.

yükseklerde kar ve mevsim geçişi:

Zirvelerde etkili olan kar yağışı, dağların doruklarına kışa hazırlık görüntüsü verdi. Eteklerde sonbaharın renkleri hakimiyetini sürdürürken, yükseklere çıkan soğuk hava kar olarak kendini gösterdi; oluşan beyaz örtü, bölge manzaralarına kışın ilk izlerini taşıdı.

Gözlemciler, zirvelerdeki kar örtüsünün özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilir soğuklara neden olduğunu belirtti. Bu durum, yüksek kesimlerde ulaşım ve açık alan faaliyetlerinde kısa süreli değişikliklere yol açabileceği uyarısını beraberinde getiriyor.

vatandaşların görüşleri ve hava beklentisi:

Kentte yaşayanlar, yağışlı havanın sıcaklıkları düşürdüğünü ve yükseklerde karın etkili olduğunu söyledi. Yerel halk, "Selim ilçesindeyiz, arkamızda Allah-u Ekber Dağları var. Zirvede kar var, karın soğuğu da şu anda etkili oluyor, bu şekilde devam ederse kış erken gelir" şeklinde gözlemlerini paylaştı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah saatlerinde düşük seyretmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam edebileceği belirtilirken, vatandaşlara ani sıcaklık düşüşlerine karşı tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Özetle, Kars’ta şu an için alçak kesimlerde sonbahar izleri sürerken, yüksek zirveler erken karla kışa hazırlanmaya başladı ve bölge gözlemcilerinin dikkatini çekti.

KARS’TA DAĞLARIN ZİRVESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ