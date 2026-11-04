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Kars’tan Iğdır’a uzanan dönüş: göçerlerin binlerce küçükbaşla yolculuğu

Göle-Selim güzergahında binlerce küçükbaşla Iğdır'a dönen göçerlerin mevsimlik yolculuğu drone görüntüleriyle kaydedildi; çobanlar ve köpekler sürüyü koruyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:19

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars’tan Iğdır’a uzanan dönüş: göçerlerin binlerce küçükbaşla yolculuğu

göçerlerin dönüş yolculuğu:

Doğu Anadolu'da hayvancılıkla geçimini sağlayan göçerlerin mevsimlik hareketi, havaların soğumasıyla birlikte yeniden başladı. İlkbaharda Iğdır ve Ağrıdan yola çıkarak Ardahan ve Artvinin yüksek yaylalarına çıkan yetiştiriciler, yaz sonunda ve sonbaharda evlerine dönüşe geçti. Bu yıl da sürüler, yola çıkışta olduğu gibi uzun ve zahmetli bir yolculuk yapıyor.

rota ve yaşam koşulları:

Göçerler, özellikle Göle-Selim güzergahını kullanarak Iğdır yönüne ilerliyor. Yol boyunca binlerce küçükbaş hayvanı çobanlar gözetiminde taşırken, güvenlik ve sürünün düzeni çoban köpekleriyle sağlanıyor. Günler süren yürüyüşlerde göçerler hem hayvan bakımını sürdürüyor hem de sürünün dağılmaması için sürekli çaba harcıyor; gecelemenin ve mola yerlerinin seçimi, yolculuğun rutinleri arasında yer alıyor.

havadan kayıtlar ve gözlemler:

Göle-Selim hattındaki hareket drone ile havadan görüntülendi. Kayda yansıyan görüntülerde, uçsuz bucaksız arazilerde ilerleyen sürüler, çobanların yanı sıra sürünün çevresinde dolaşan köpekler açık biçimde görülüyor. Havadan kayıtlar, geleneksel göçer yaşamının mevsimsel ritmini ve bölgedeki doğal peyzajla kurulan ilişkisini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor.

Bu mevsimlik yolculuk, bölgedeki kültürel belleğin ve hayvancılık pratiğinin canlı bir göstergesi olmaya devam ediyor. Drone görüntüleri hem yerel yaşamın zorluklarını hem de doğayla iç içe geçen günlük disiplinleri görünür kılıyor.

KARS’TA GÖÇERLERİN DÖNÜŞ YOLCULUĞU DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

KARS’TA GÖÇERLERİN DÖNÜŞ YOLCULUĞU DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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