Kartal dolmabahçe'de Crystal Palace'ı ağırlıyor

maç bilgileri:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 3. haftasında yarın saat 22.00'de Vodafone Park'ta İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, grubun ilk haftasında evinde Marsilya'yı 4-1 yenerken; deplasmanda TSG Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Dolmabahçe'de alacağı bir galibiyetle Avrupa'da yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

avrupa karnesi:

Bu karşılaşma Beşiktaş için Avrupa kupalarında 267. maç olacak. Geride kalan 266 mücadelede siyah-beyazlılar 104 galibiyet, 50 beraberlik ve 112 yenilgi aldı; takımı destekleyenler 266 maçta toplam 363 gol sevinci yaşadı, kale ise 399 gole kapandı.

UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi istatistiklerinde Beşiktaş, organizasyonda bugüne kadar 141 kez mücadele etti; bu periyotta 64 galibiyet, 25 beraberlik ve 52 mağlubiyet kaydedildi. Söz konusu maçlarda takım 224 gol attı, 184 gol yedi.

iç saha ve sezon performansı:

Crystal Palace maçı, Beşiktaş için Avrupa kupalarında iç sahada 134. karşılaşma olacak. Daha önce evinde oynadığı 133 maçta siyah-beyazlılar 68 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet yaşadı; bu müsabakalarda rakip fileleri 209 kez havalandırırken, kalesinde 151 gol gördü.

Bu sezon Avrupa'da Beşiktaş, oynadığı 8 maçın 7'sinden galibiyetle ayrıldı, 1 maçta mağlup oldu. Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland karşısında 1-0 ve 2-0'lık sonuçlar alındı; Hradec Kralove iki maçta da 1-0 mağlup edildi. Play-off turunda Kaunos Zalgiris ile eşleşen Kartal, turun ilk maçını 3-0 kazanırken rövanşta 1-0 yenildi. Lig aşamasında Marsilya'yı 4-1, Hoffenheim'ı 3-2 mağlup eden Beşiktaş, söz konusu mücadelelerde toplam 15 gol atıp 4 gol yedi.

golcü dağılımı ve kadro:

Bu sezon Avrupa elemeleri ve grup maçlarında atılan 15 gol, 8 farklı oyuncu tarafından kaydedildi. En çok gol atan isimler Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeon-gyu Oh olarak 3'er golle takımın zirvesinde yer alıyor. Vaclav Cerny 2 golle onu takip ederken; Ernest Poku, İlhan Fakılı, Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy birer kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş cephesinde Crystal Palace müsabakası öncesinde tek eksik bulunuyor: Hoffenheim maçında sakatlanan Orkun Kökçü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

rakip geçmişi ve hakem kadrosu:

Crystal Palace, daha önce Türk takımlarıyla 2 maç oynadı; 1998-1999 sezonunda Intertoto Kupası'nda Samsunspor ile karşılaşan İngilizler, içeride ve dışarıda 2-0 kazanarak tura yükselmişti.

Beşiktaş'ın İngiliz ekipleriyle Avrupa'da karşılaşması bakımından bu maç 23. buluşma niteliğinde olacak. Önceki 22 eşleşmede Liverpool ile 4, Tottenham ile 3, Stoke City, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Leeds United, Aston Villa ve Wolves ile 2'şer, Bolton Wanderers ile ise 1 maç oynandı; bu periyotta siyah-beyazlılar 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Maçın hakemleri de açıklandı: Hollandalı Danny Makkelie düdük çalacak; yardımcıları Hessel Steegstra ve Jan de Vries olacak. Dördüncü hakem Martijn Vos; Video Yardımcı Hakem (VAR) Jeroen Manschot, AVAR'da ise Stan Teuben görev yapacak.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ'NİN ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA YARIN İNGİLİZ EKİBİ CRYSTAL PALACE’I KONUK EDECEK.