Kartal'da The Great Game ile geleceğin mimarları kentsel dönüşümü yeniden tasarladı

kartal'da uluslararası tasarım yaz okulu tamamlandı:

Kartal Belediyesi ev sahipliğinde 29 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen uluslararası yaz okulu, The Great Game-Istanbul 2026 başlığıyla Kartal Makina Hangar'da sona erdi. Politecnico di Torino Mimarlık ve Tasarım Bölümü (DAD), AURA İstanbul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve UBT College Kosovo iş birliğiyle düzenlenen program, İstanbul, Torino ve Priştine'den gelen akademisyenler ile yüksek lisans düzeyindeki öğrencileri buluşturdu.

atölye modeli, katılımcılar ve hedefler:

145 başvuru arasından seçilen 21 lisansüstü mimarlık öğrencisi ile 10 günlük yoğun bir program yürütüldü. Koordinasyonunu Politecnico di Torino'dan Dr. Öğr. Üyesi Alp Arda'nın üstlendiği çalıştay, kentin geleceğine yönelik yenilikçi, prestijli ve sürdürülebilir vizyonlar geliştirmeyi amaçladı. Dünyaca ünlü The Great Game modeli, daha önce Detroit, Stazzema ve Kiruna gibi kentlerde uygulanmış; EAAE Pedagoji Ödülleri 2024 finalistleri arasında yer almış olan metodolojiyle Türkiye'de ilk kez Kartal özelinde uygulandı.

Program kapsamında öğrenciler saha araştırmalarıyla Kartal'ın çeşitli miras adayı noktalarını inceledi. Çalışmalarda eski çimento fabrikası, Mutlu Akü binaları, Siemens binası ve taş madeni gibi alanlar mercek altına alındı; mirası koruyarak kente nasıl katılabileceğine dair tasarım yaklaşımları geliştirildi.

saha çalışmaları ve yerel paydaşlarla etkileşim:

Atölye süreçlerinde bakanlıktan mahalle derneklerine, özel sektörden yerel yönetime kadar farklı aktörlerin rolleri benzetimlerle hayata geçirildi. Öğrenciler, mahalle kültürünü, kamusal alan kullanımını ve sosyal ilişkileri analiz ederek çok boyutlu kentsel dönüşüm çözümleri önerdi. Bu yaklaşım, akademik eğitim ile yerel karar alma süreçleri arasında bir köprü kurmayı hedefledi.

Politecnico di Torino Dekanı Michele Bonino, farklı ülkelerden gelen akademisyen ve öğrencilerin İstanbul'un kentsel potansiyelini tartışmasının heyecan verici olduğunu; The Great Game metodolojisinin Kartal ölçeğinde hem öğrenciler hem de yerel yönetim için yenilikçi bir deneyim sunduğunu vurguladı ve organizasyona katkı sağlayan kurumlardan Kartal Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel programın açılış ve kapanış konuşmalarında, belediye olarak uzun zamandır sürdürdükleri Smart City çalışmalarıyla yaz okulunda üretilen fikirlerin örtüştüğünü ve uygulamaya dönüştürülebileceğini belirtti. Yüksel, bu tür uluslararası iş birliklerinin yerel çözümler için hızlandırıcı etkisi olduğunu ve belediye ekiplerinin kısa sürede etkin katkı sunduğunu aktardı.

sunumlar, değerlendirme ve geleceğe dönük adımlar:

8 Eylül final sunumlarında öğrenci projeleri katılımcılara açık şekilde paylaşıldı; sunumların ardından projeye katkı sunan öğrencilere plaket takdim edildi. Program, sunumların ve ödül töreninin ardından toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Organizasyona ev sahipliği yapan Kartal Belediyesi yetkilileri ve akademisyenler, ortaya çıkan fikirlerin yaz okulu formatının ötesine geçerek önümüzdeki aylarda veya yılda somut sunum ve uygulamalara dönüşeceği konusunda iyimser görüş bildirdi.

Yerel yönetim, akademi ve öğrenciler arasındaki bu etkileşim, Kartal'ın kentsel dönüşüm gündemine genç bakış açılarını ve uluslararası deneyimleri taşıyarak bölgenin uzun vadeli planlamasında yeni bir dönemin kapısını araladı. Yaz okulunda geliştirilen projeler ve öneriler, hem koruma hem de yenileme odaklı çözümlerle Kartal'ın kent içindeki kimliğinin sorgulanmasına ve yeniden tanımlanmasına katkı sunmayı hedefliyor.

KARTAL BELEDİYESİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN VE ULUSLARARASI ALANDA SAYGIN MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNİ BİR ARAYA GETİREN "THE GREAT GAME-ISTANBUL 2026" YAZ OKULU KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR, 8 EYLÜL'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN FİNAL SUNUMLARI VE HALKA AÇIK SERGİYLE TAMAMLANDI.