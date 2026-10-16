Kartalkaya’da gece yağmuru kara döndü, pistler beyaza büründü

Kartalkaya’da gece yağışı kara dönüştü

Bolu’nun önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezinda gece saatlerinde etkili olan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü. Merkez, Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki konumuyla soğuyan havanın etkisi altında kaldı.

pistlerde beyaz örtü:

Yağışın kara dönüşmesiyle merkezdeki pistler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Kayak alanında kar tabakasının oluşması, kış sezonunun açılışını bekleyen ziyaretçiler ve işletmeler için olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

hava koşulları ve beklenen seyir:

Gece yaşanan sıcaklık düşüşü, yağmurun karla yer değiştirmesine yol açtı. Yetkililer, bölgedeki kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtti ve ziyaretçilerin güncel hava koşullarını takip etmeleri önerildi.

BOLU’DA 2 BİN 200 RAKIMLI KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ’NDE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YAĞMUR, HAVA SICAKLIĞININ DÜŞMESİYLE KARA DÖNÜŞTÜ. KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KAYAK MERKEZİNDEKİ PİSTLER BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI.