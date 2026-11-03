Dolar 49,9940 +0,04%
Euro 55,9195 -0,01%
Bist 11.010,47 +0,45%
Altın Gram 6.309,95 -1,11%
EUR/USD 1,1181 -0,09%
Brent Petrol 105,03 +0,25%
--°

Kartepe'de saksı toprağı kiremitlerin altında saklı kemikleri ortaya çıkardı

Kartepe'de saksılara toprak almak için kazı yapan kişi, kiremit parçalarının altında kemik kalıntıları buldu; ekipler örnekleri Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne gönderdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kartepe'de saksı toprağı kiremitlerin altında saklı kemikleri ortaya çıkardı

Olayın ayrıntıları:

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Reşit Bey Caddesi'nde hafriyatla uğraşan Erol Tandoğan, komşusunun bahçesinden saksılara toprak almak üzere kazı yaparken kiremit parçası ile karşılaştı. Kiremiti kırınca altından kemik parçaları olduğunu fark eden Tandoğan, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Tandoğan, bölgede daha önce de hafriyat çalışması yaptığını ancak böyle bir kalıntıyla karşılaşmadığını belirtti. Olayı haber verir vermez muhtar ve güvenlik güçleri bölgeye yönlendirildi.

İlk müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye polis ve arkeoloji ekipleri sevk edildi. Bölge, yetkililerce güvenlik çemberine alınarak 24 saat polis gözetiminde tutuldu ve çalışmanın devam etmesi için güvenlik önlemleri sağlandı. Ekipler, alanda yapılacak daha kapsamlı kazı ve incelemeler için hazırlık yaptı.

Kalıntıların incelenmesi:

Arkeologlar, kiremit örtüsü altında bulunan parçalardan numune aldı. İlk değerlendirmelere göre, buluntuların Roma İmparatorluğu dönemine ait olabileceği değerlendirildi. Çıkarılan kemik ve diğer parçalar, incelenmek üzere Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yetkililer, bölgedeki çalışmanın sürdüğünü ve bulunan parçaların uzmanlarca tetkikten geçirileceğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma ve arkeolojik inceleme devam ediyor.

KOCAELİ&#039;NİN KARTEPE İLÇESİNDE KOMŞUSUNUN BAHÇESİNDEN SAKSILARA KOYMAK İÇİN TOPRAK ALAN KİŞİ...

KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNDE KOMŞUSUNUN BAHÇESİNDEN SAKSILARA KOYMAK İÇİN TOPRAK ALAN KİŞİ, KİREMİT PARÇALARININ ALTINDA KEMİK KALINTILARINA RASTLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsunlu ürolog prof. dr. Kadir Önem'e Türk Üroloji Derneği'nden bilim ve inovas...
images

İncirliova'da sayıştay denetimi: hesap verme yükümlülüğü doğrulandı
images

Karadeniz saldırısında zarar gören Arina A boğazdan güvenle geçirildi
images

Esenyurt'tan sel mağdurlarına ev eşyası desteği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

rize'de kahverengi kokarca popülasyonunda düşüş bildirildi

Karadeniz Ereğli'de dron gözetimiyle hatalı parklara sıkı takip

Kahramanmaraş kalesinde eğitimle tarih buluşması: öğretmen akademileri yeni döneme başladı

Niğdeli veteranlar Adana’da çifte şampiyonlukla 6 madalya kazandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı