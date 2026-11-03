Kartepe'de saksı toprağı kiremitlerin altında saklı kemikleri ortaya çıkardı

Olayın ayrıntıları:

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Reşit Bey Caddesi'nde hafriyatla uğraşan Erol Tandoğan, komşusunun bahçesinden saksılara toprak almak üzere kazı yaparken kiremit parçası ile karşılaştı. Kiremiti kırınca altından kemik parçaları olduğunu fark eden Tandoğan, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Tandoğan, bölgede daha önce de hafriyat çalışması yaptığını ancak böyle bir kalıntıyla karşılaşmadığını belirtti. Olayı haber verir vermez muhtar ve güvenlik güçleri bölgeye yönlendirildi.

İlk müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye polis ve arkeoloji ekipleri sevk edildi. Bölge, yetkililerce güvenlik çemberine alınarak 24 saat polis gözetiminde tutuldu ve çalışmanın devam etmesi için güvenlik önlemleri sağlandı. Ekipler, alanda yapılacak daha kapsamlı kazı ve incelemeler için hazırlık yaptı.

Kalıntıların incelenmesi:

Arkeologlar, kiremit örtüsü altında bulunan parçalardan numune aldı. İlk değerlendirmelere göre, buluntuların Roma İmparatorluğu dönemine ait olabileceği değerlendirildi. Çıkarılan kemik ve diğer parçalar, incelenmek üzere Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yetkililer, bölgedeki çalışmanın sürdüğünü ve bulunan parçaların uzmanlarca tetkikten geçirileceğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma ve arkeolojik inceleme devam ediyor.

KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNDE KOMŞUSUNUN BAHÇESİNDEN SAKSILARA KOYMAK İÇİN TOPRAK ALAN KİŞİ, KİREMİT PARÇALARININ ALTINDA KEMİK KALINTILARINA RASTLADI.