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Kasapoğlu: finansmana erişim kolaylaşmalı, yatırımlar güçlendirilmeli

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nda üretim ve ihracat önceliğini destekleyerek krediye erişimin kolaylaşması gerektiğini söyledi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:00

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kasapoğlu: finansmana erişim kolaylaşmalı, yatırımlar güçlendirilmeli

DSO'dan Orta Vadeli Program değerlendirmesi:

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program hakkındaki değerlendirmesinde, programın üretim ve ihracatı önceleyen yaklaşımını desteklediklerini söyledi. Kasapoğlu, iş dünyası açısından belirlenen büyüme, enflasyon ve istihdam beklentilerinin takip edileceğini belirtti.

sanayicinin önceliği: finansmana erişim ve yatırım ortamı:

Kasapoğlu, sanayiciler için en kritik konunun enflasyonla mücadele edilirken yatırımların güçlendirilmesi olduğunu vurguladı. Uzun süredir gündemde olan finansman ve girdi maliyetleri konusuna dikkat çekerek, "Uzun süredir finansman ve girdi maliyetlerindeki zorlukları konuşuyoruz. Bu nedenle krediye ulaşımın kolaylaştırılması, dış kaynaklı haksız rekabete karşı sektörümüzün korunması yönündeki adımları önemli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

ihracat hedefi ve uluslararası rekabet koşulları:

Kentin dünya pazarlarıyla güçlü bağları olduğuna işaret eden Kasapoğlu, ihracatçıların hem giderleri yönetmeye hem de pazardaki yerini korumaya çalıştığını belirtti. 450 milyar dolarlık dış satım hedefine ulaşılabilmesi için uluslararası alanda firmaların elini güçlendirecek koşulların sağlanması gerektiğini söyledi. Önümüzdeki üç yıllık süreçte iş insanlarının yeniden yatırım yapabildiği bir ortamın oluşmasının en büyük beklenti olduğuna dikkat çekti.

Kasapoğlu'nun değerlendirmesi, OVP'nin üretim ve ihracat odaklı yaklaşımının yerel sanayi için fırsat ve meydan okumalar taşıdığını ortaya koyuyor; kısa vadede finansmana erişimin kolaylaştırılması ve rekabet gücünün korunması öncelikli talepler olarak öne çıkıyor.

DENİZLİ SANAYİ ODASI BAŞKANI SELİM KASAPOĞLU

DENİZLİ SANAYİ ODASI BAŞKANI SELİM KASAPOĞLU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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