Kasım kampanyaları öncesi uyarı: sahte indirimlere karşı şeffaflık çağrısı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere’den tüketici ve esnafa çağrı

TESK Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, kasım ayında yoğunlaşması beklenen indirim kampanyaları öncesinde hem tüketicilere hem de kurallarına uygun çalışan esnafa yönelik uyarılarda bulundu. Dere, gerçeği yansıtmayan indirim vaatlerinin alışveriş güvenini zedelediğini ve adil rekabeti bozduğunu vurguladı.

yasal uygulamalar ve Reklam Kurulu kararları:

Ticaret Bakanlığı’nın 16 Ekim tarihli açıklamasına dikkat çeken Dere, Reklam Kurulu’nun 8 Ekim 2026 tarihli toplantısında 161 dosyayı karara bağladığını; mevzuata aykırılık tespit edilen 136 dosya hakkında durdurma cezası uygulanmasına ve toplam yaklaşık 17,2 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verildiğini hatırlattı. Ayrıca yılın ilk dokuz ayında aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle verilen idari para cezası kararlarının 249 milyon lirayı aştığına dikkat çekti.

Dere, bu verileri aktarırken piyasada sahte veya yanıltıcı indirim uygulamalarının hem tüketici güvenini sarstığını hem de kuralına göre çalışan esnafın emeğini gölgelediğini belirtti.

dürüst esnafın korunması ve indirim ölçüsü:

"İndirim, vatandaşımızın gerçekten daha uygun fiyatla alışveriş yapabilmesine imkan sağlamalıdır," diyen Dere, gerçekte uygulanmamış fiyatlar üzerinden büyük indirim yapılmış izlenimi oluşturulmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Başkan Dere, kuralına göre çalışan, vergisini ödeyen ve odalara kayıtlı yerel esnafın korunmasının önemine işaret etti: "Tüketiciyi korumakla dürüst esnafı korumak birbirinden ayrı düşünülemez."

İndirimli satışlara ilişkin kurallara dair açıklamasında Dere, 1 Ağustos 2026’da yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca indirimden önceki fiyatın belirlenmesinde, indirimin başladığı tarihten önceki son on gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması gerektiğini hatırlattı. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyattan bir önceki fiyatın dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Ayrıca fiyat kayıtlarının ve kampanya şartlarının açık olmasının zorunlu olduğunu söyleyen Dere, "İndirim oranı kadar kampanyanın şartları da açık olmalıdır. Vatandaşımız ne aldığını, ne ödediğini ve hangi şartlarla alışveriş yaptığını tereddütsüz anlayabilmelidir" ifadelerini kullandı.

Dere, kampanya hazırlayan işletmelerin fiyat kayıtlarını ve tanıtımlarını mevzuata göre gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

sosyal medya ve reklam etiketi:

Başkan Dere, sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla yapılan tanıtımların da reklam niteliği taşıdığını ve bunun açıkça belirtilmesi gerektiğini söyledi: "Ücret veya başka bir menfaat karşılığında sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla yapılan tanıtımların reklam niteliği açıkça belirtilmelidir. Bir paylaşımın reklam olduğu tüketiciden gizlenmemelidir."

Dere, esnafın tanıtım çalışması yaptırırken yalnızca erişim ve izlenme sayısına değil, içeriğin mevzuata uygunluğuna da dikkat etmesi gerektiğini belirtti ve "Ticaretin mecrası değişse de dürüstlük ilkesi değişmez" dedi.

Son olarak Dere, vatandaşlara yalnızca yüksek indirim oranlarına bakarak karar vermemeleri çağrısında bulunarak şunları ekledi: "Ürünün fiyatını, niteliğini, satıcısını ve kampanya şartlarını birlikte değerlendirelim. Esnafımız için müşterisinin güveni, bir günlük satıştan çok daha değerlidir." AESOB olarak dürüst ticaretin, adil rekabetin ve alın teriyle kazanan esnafın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

TESK GENEL BAŞKAN VEKİLİ VE AESOB BAŞKANI ADLIHAN DERE