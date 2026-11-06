Kasimpasa erken darbelerle Gaziantep'i 2-0 mağlup etti

Maç sonucu: Kasımpaşa 2 - Gaziantep FK 0

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanan karşılaşmada Kasımpaşa, erken dakikalarda bulduğu gollerle Gaziantep FK deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Mücadele Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynandı ve hakem Ümit Öztürk yönetiminde tamamlandı.

maçın dönüm noktaları:

Karşılaşma Kasımpaşa adına çok erken dakikalarda şekillendi; Haris Hajradinovic 3. dakikada fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi. 20. dakikada ise ceza sahası içindeki pozisyonda kazanılan penaltıyı Adrian Benedyczak gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda Gaziantep FK topa daha çok sahip olsa da gole ulaşmakta zorlandı. Kasımpaşa kalecisi Andreas Gianniotis 58. dakikada Victor Gidodo'nun sert şutunu çıkardı, 61. dakikada Gidado'nun müdahalesinde kornere çelerek takımını canlı tuttu. 68. dakikada Myenty Abena'nın ceza yayı üzerinden denediği şut direkten döndü. 77. dakikada Serdar Dursun'un ceza sahası sağ çaprazından sert vuruşu üstten auta gitti. Son bölümlerde Drissa Camara iki önemli pozisyon yakalasa da (80' ve 87') kaleyi havalandıramadı.

kadrolar ve değişiklikler:

Gaziantep FK ilk 11'i: Ataberk Dadakdeniz, Luis Perez (Sabahattin Destici dk. 63), Myenty Abena, Abakar Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Juninho Bacuna (Halil Dervişoğlu dk. 71), Kacper Kozlowski, Drissa Camara, Deian Sorescu (Victor Gidado dk. 46), Maxim (Ogün Özçiçek dk. 46), Trivante Stewart (Serdar Dursun dk. 46). Yedekler: Cemilhan Aslan, Arda Kızıldağ, Efe Sarıkaya, Ulrich Meleke, Karamba Gassama. Teknik direktör: Orhan Ak.

Kasımpaşa ilk 11'i: Andreas Gianniotis, Ayberk Karapo, Adam Araous, Christian Ilie, Claudio Winck (Thiemoko Diarra dk. 63), Kerem Demirbay, Haris Hajradinovic (Jakop Jessen dk. 85), Elson Mendes (Emirhan Boz dk. 74), Jesurun Rak-Sakyi, Ali Yavuz Kol (Marcus Rafferty dk. 63), Adrian Benedyczak (Güven Yalçın dk. 85). Yedekler: Ali Emre Yanar, Atakan Müjde, Ömer Bayram, Ahmet Taha Dağbaşı, Mecit Sercan Deniz. Teknik direktör: Alfred Schreuder.

ceza, kartlar ve öne çıkan notlar:

Maçta golleri Haris Hajradinovic (3') ve Adrian Benedyczak (20' pen.) kaydetti. Sarı kart gören isimler arasında Gaziantep'ten Sorescu ile Kasımpaşa'dan Mendes ve Ayberk yer aldı. Stat: Gaziantep Büyükşehir. Hakemler: Ümit Öztürk, Gökmen Baltacı, Yusuf Susuz.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ KASIMPAŞA'YA 2-0 MAĞLUP OLDU.