Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Kastamonu Cide'de şiddetli fırtına çatıları ve ağaçları vurdu

Meteoroloji'nin 'turuncu' uyarısı sonrası Cide'de etkili olan fırtına bazı evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ekipler müdahale ediyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 09:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kastamonu Cide'de şiddetli fırtına çatıları ve ağaçları vurdu

Kastamonu Cide'de şiddetli fırtına çatıları ve ağaçları vurdu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları söküldü ve çok sayıda ağaç kırılarak devrildi. Olayda can kaybı bilgisi paylaşılmadı, ancak rüzgarın yol açtığı hasar yerel yaşamı olumsuz etkiledi.

meteoroloji uyarısı ve rüzgarın etkisi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kodla yaptığı fırtına ve yağış uyarısının ardından sahil ilçelerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaçların dalları kırılarak devrildi, bazı bölgelerde araçlar hasar gördü ve elektrik telleri koptu.

sahil ve müdahale çalışmaları:

Sahilde dalga boyu zaman zaman 1,5 metre'ye kadar yükseldi, bu durum kıyı şeridinde dalga etkisini artırdı. Olayın ardından Cide Belediyesi ekipleri hasar meydana gelen bölgelerde çalışma başlattı; yol ve kaldırımlarda temizleme, devrilen ağaçların kaldırılması ve altyapı hasarının tespiti öncelikli müdahaleler arasında yer aldı.

Yetkililer, fırtına süresince dikkatli olunmasını ve belediye ekiplerinin yönlendirmelerine uyulmasını istiyor. Bölgede ulaşım ve enerji hatlarında kısa süreli kesintiler yaşanabileceği belirtiliyor ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

KASTAMONU&#039;NUN CİDE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA SEBEBİYLE BAZI EVLERİN ÇATILARI UÇARKEN, ÇOK...

KASTAMONU'NUN CİDE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA SEBEBİYLE BAZI EVLERİN ÇATILARI UÇARKEN, ÇOK SAYIDA AĞAÇ KIRILARAK DEVRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Diyarbakır-Silvan kara yolunda tırın yoldan çıkması ulaşımı kontrollü hale getir...
images

Okula güvenli yol: Bayburt'ta öğrenci servisleri kapsamlı denetimden geçti
images

Tırın yoldan çıkışı Diyarbakır-Silvan yolunda trafiği etkiledi
images

Bingöl-muş karayolunda kontrol kaybı sonucu araç takla attı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muratpaşa'da Türk halk müziği ve dans için yeni yetenekler aranıyor

Diyarbakır-Silvan kara yolunda tırın yoldan çıkması ulaşımı kontrollü hale getirdi

Okula güvenli yol: Bayburt'ta öğrenci servisleri kapsamlı denetimden geçti

Kepez temizliğinde verimlilik öne çıkıyor: atölyeden 7/24 sahaya

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Bursa'dan hareket eden tur otobüsünün kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı