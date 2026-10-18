Kastamonu Cide'de şiddetli fırtına çatıları ve ağaçları vurdu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları söküldü ve çok sayıda ağaç kırılarak devrildi. Olayda can kaybı bilgisi paylaşılmadı, ancak rüzgarın yol açtığı hasar yerel yaşamı olumsuz etkiledi.

meteoroloji uyarısı ve rüzgarın etkisi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kodla yaptığı fırtına ve yağış uyarısının ardından sahil ilçelerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaçların dalları kırılarak devrildi, bazı bölgelerde araçlar hasar gördü ve elektrik telleri koptu.

sahil ve müdahale çalışmaları:

Sahilde dalga boyu zaman zaman 1,5 metre'ye kadar yükseldi, bu durum kıyı şeridinde dalga etkisini artırdı. Olayın ardından Cide Belediyesi ekipleri hasar meydana gelen bölgelerde çalışma başlattı; yol ve kaldırımlarda temizleme, devrilen ağaçların kaldırılması ve altyapı hasarının tespiti öncelikli müdahaleler arasında yer aldı.

Yetkililer, fırtına süresince dikkatli olunmasını ve belediye ekiplerinin yönlendirmelerine uyulmasını istiyor. Bölgede ulaşım ve enerji hatlarında kısa süreli kesintiler yaşanabileceği belirtiliyor ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

KASTAMONU'NUN CİDE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA SEBEBİYLE BAZI EVLERİN ÇATILARI UÇARKEN, ÇOK SAYIDA AĞAÇ KIRILARAK DEVRİLDİ.