Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Kastamonu öğrencileri TEKNOFEST Güneydoğu'dan beş ödülle döndü

Kastamonulu öğrenciler TEKNOFEST Güneydoğu'da 2 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye ikinciliği ve Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü elde etti.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Kastamonu öğrencileri TEKNOFEST Güneydoğu'dan beş ödülle döndü

Kastamonu öğrencileri TEKNOFEST Güneydoğu'da beş ödülle döndü

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen yarışmalarda Kastamonulu öğrenciler ve öğretmenler önemli başarılar elde etti. Yarışmalar sonucunda ekipler 2 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye ikinciliği ile birlikte Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü kazanarak kente beş ödülle döndü.

birincilikler: pcb montajda öğretmen ve öğrenci zaferi

Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, PCB Montaj Yarışması'nda iki ayrı kategoride kürsüye çıktı. Serbest seviye kategorisinde okulun öğretmeni Cafer Koç Türkiye birincisi oldu. Aynı yarışmanın lise seviyesi kategorisinde ise Taş Mektep öğrencisi Salih Açıkgöz Türkiye birinciliğini elde etti. Bu başarılar, okulun mesleki eğitim ve teknik beceri geliştirme çalışmalarının doğrudan sonucunu gösterdi.

ikincilikler ve ticarileştirme potansiyeli:

Pardus Hata Yakalama yarışmasında Merkez Ortaokulu'nu temsilen mücadele eden ekip, danışman öğretmen Ali Kara, takım kaptanı Yiğit Kara ve takım üyesi Türker Uysal ile Türkiye ikinciliği derecesi kazandı. İnsanlık Yararına Teknolojiler yarışmasının eğitim, kültür ve dijital deneyim teknolojileri kategorisinde yarışan Taş Mektep TeknoAtölye Takımı ise VRATOLYE projeleriyle Türkiye ikinciliği elde etti ve projenin yenilikçi, uygulanabilir yapısı nedeniyle Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü'ne layık görüldü. Ekibin danışmanı Muhammed Darıcıoğlu, takım kaptanı Furkan Tüfekçi ve üyeler Özcan Onur Terzi ile Süleyman Orhan olarak kaydedildi.

Başarılarıyla Kastamonu'yu temsil eden öğrenciler ve öğretmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen ödül töreninde ödüllerini aldı.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, elde edilen sonuçların okullarda yürütülen üretim ve teknoloji odaklı çalışmalara işaret ettiğini belirterek, bu başarıların öğrencilerin üretken, çözüm odaklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunduğunu vurguladı. Gümüş, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek okul yöneticilerine, ailelere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YARIŞMALARA KATILAN KASTAMONULU ÖĞRENCİLER VE...

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YARIŞMALARA KATILAN KASTAMONULU ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER, 2 TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ, 2 TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ VE TİCARİLEŞTİRME POTANSİYELİ ÖDÜLÜYLE DÖNDÜ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

STM'den savunma atılımları: TUNGA‑X, NETA300 ve milli hücumbot denizle buluşmaya...
images

Canikman festival sahnelerinde hem eğitiyor hem eğlendiriyor
images

Şırnaklı binlerce öğrenci TEKNOFEST Güneydoğu'da teknolojiyle buluştu
images

Kahramanmaraş değerlerini TEKNOFEST’te tanıtıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Polisin seferberliğiyle Elazığ’da KPSS'ye yetişen adaylar

Güvercin tartışmasında 47 yıl 6 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Sason'da balın ustaları tat, koku ve aroma için yarıştı

Hakkari'de arı kovanlarına saklanan 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip