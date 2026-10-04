Kastamonu öğrencileri TEKNOFEST Güneydoğu'dan beş ödülle döndü

Kastamonu öğrencileri TEKNOFEST Güneydoğu'da beş ödülle döndü

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen yarışmalarda Kastamonulu öğrenciler ve öğretmenler önemli başarılar elde etti. Yarışmalar sonucunda ekipler 2 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye ikinciliği ile birlikte Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü kazanarak kente beş ödülle döndü.

birincilikler: pcb montajda öğretmen ve öğrenci zaferi

Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, PCB Montaj Yarışması'nda iki ayrı kategoride kürsüye çıktı. Serbest seviye kategorisinde okulun öğretmeni Cafer Koç Türkiye birincisi oldu. Aynı yarışmanın lise seviyesi kategorisinde ise Taş Mektep öğrencisi Salih Açıkgöz Türkiye birinciliğini elde etti. Bu başarılar, okulun mesleki eğitim ve teknik beceri geliştirme çalışmalarının doğrudan sonucunu gösterdi.

ikincilikler ve ticarileştirme potansiyeli:

Pardus Hata Yakalama yarışmasında Merkez Ortaokulu'nu temsilen mücadele eden ekip, danışman öğretmen Ali Kara, takım kaptanı Yiğit Kara ve takım üyesi Türker Uysal ile Türkiye ikinciliği derecesi kazandı. İnsanlık Yararına Teknolojiler yarışmasının eğitim, kültür ve dijital deneyim teknolojileri kategorisinde yarışan Taş Mektep TeknoAtölye Takımı ise VRATOLYE projeleriyle Türkiye ikinciliği elde etti ve projenin yenilikçi, uygulanabilir yapısı nedeniyle Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü'ne layık görüldü. Ekibin danışmanı Muhammed Darıcıoğlu, takım kaptanı Furkan Tüfekçi ve üyeler Özcan Onur Terzi ile Süleyman Orhan olarak kaydedildi.

Başarılarıyla Kastamonu'yu temsil eden öğrenciler ve öğretmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen ödül töreninde ödüllerini aldı.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, elde edilen sonuçların okullarda yürütülen üretim ve teknoloji odaklı çalışmalara işaret ettiğini belirterek, bu başarıların öğrencilerin üretken, çözüm odaklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunduğunu vurguladı. Gümüş, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek okul yöneticilerine, ailelere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YARIŞMALARA KATILAN KASTAMONULU ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER, 2 TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ, 2 TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ VE TİCARİLEŞTİRME POTANSİYELİ ÖDÜLÜYLE DÖNDÜ.