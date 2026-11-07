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Kastamonu'da Gebeoğlu ile Ecevit Geçidi'nde kar hayatı yavaşlattı

Kastamonu'da Gebeoğlu mevkii ile Ecevit Geçidi'nde etkili kar yağışı ulaşımı aksattı; doğalgaz tankeri ve tırlar ilerleyemeyince araç yolda mahsur kaldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:36

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Kastamonu'da Gebeoğlu ile Ecevit Geçidi'nde kar hayatı yavaşlattı

Kastamonu'da kar yağışı ulaşımı etkiledi

Kastamonu'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, il merkezini Cide ve İnebolu ilçelerine bağlayan güzergahlarda aksamalara yol açtı. Günün erken saatlerinden itibaren yollarda görüş mesafesi ve yol tutuşu olumsuz etkilenirken, ulaşım ekipleri müdahale için alarma geçti.

Gebeoğlu ve Ecevit geçidinde yaşananlar:

Gebeoğlu mevkii ile Ecevit Geçidinde artan kar kalınlığı ve düşen yol yüzeyi tutuşu nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar ilerleyemedi. Haberde belirtildiği gibi bir doğalgaz tankeri ile bazı tırlar kar nedeniyle hareket edemeyince güzergâh üzerinde trafik durdu ve araçlar yolda mahsur kaldı.

Müdahale ve mevcut yol durumu:

Yolda kalan sürücüler, bölgeye intikal eden Karayolları ekipleri'nin küreme çalışmalarını bekledi. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının zaman zaman devam ettiği aktarılırken, ekiplerin çalışmalarıyla trafiğin kontrollü şekilde sağlanması hedefleniyor. Sürücülere mümkünse zorunlu olmadıkça bu güzergahları kullanmama uyarısı yapılıyor.

KASTAMONU’NUN İL MERKEZİNİ CİDE İLÇESİ İLE İNEBOLU İLÇESİNE BAĞLAYAN GÜZERGAHLARDA ETKİLİ OLAN KAR...

KASTAMONU’NUN İL MERKEZİNİ CİDE İLÇESİ İLE İNEBOLU İLÇESİNE BAĞLAYAN GÜZERGAHLARDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ÖZELLİKLE BÜYÜK ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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