Dolar 49,4119 +0,07%
Euro 55,5260 +0,51%
Bist 12.045,85 -0,60%
Altın Gram 6.616,00 +1,38%
EUR/USD 1,1216 +0,53%
Brent Petrol 104,31 -1,65%
--°

Kastamonu'da sarı kod alarmı: kuvvetli sağanak etkisini sürdürüyor

Kastamonu'da meteoroloji sarı kod uyarısı: kıyı ilçeler dahil kuvvetli yağış bekleniyor, 16 Ekim sabahına kadar sel ve ulaşım riski var.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:47

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 09:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kastamonu'da sarı kod alarmı: kuvvetli sağanak etkisini sürdürüyor

Kastamonu'da sağanak yağışın seyri:

Meteorolojinin sarı kod uyarısıyla Kastamonu'da il merkezinde ve bazı kıyı ilçelerinde sağanak yağış etkili oluyor. Yağış ara ara şiddetini artırıyor ve kent genelinde gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Beklenen yağış miktarı ve riskler:

Kastamonu Valiliğinin duyurusunda, gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare), kıyı ilçelerinde ise çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği bildirildi. Kıyı ilçeleri olarak açıklamada Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt ve İnebolu isimleri yer aldı. Meteorolojiye göre yağışların 16 Ekim Cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Vatandaşlara uyarılar ve yetkili çağrısı:

Valilik açıklamasında, vatandaşların beklenen yağışa karşı tedbirli olmaları istendi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması; yetkili mercilerin uyarılarının takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer, riskli bölgelerde ikamet edenlerin tedbir almasını ve acil durum duyurularını izlemelerini istedi.

Şehir içi ve bağlantı yollarında olası aksamalar ile su birikintilerine karşı sürücülerin ve yayaların bilinçli davranması önem taşıyor. Yetkililer, gerekmedikçe yağış süresince riskli bölgelere yaklaşılmamasını tavsiye ediyor.

METEOROLOJİNİN &quot;SARI&quot; KODLA UYARDIĞI KASTAMONU&#039;DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR.

METEOROLOJİNİN "SARI" KODLA UYARDIĞI KASTAMONU'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dedekuyusu caddesi baştan sona yenilendi: vatandaşların kullanımına açıldı
images

Akdeniz’de mahalle yolları sıcak asfaltla baştan sona yenilendi
images

Kocaeli'de sanayi bölgesinde üretim ve araçlar suya gömüldü
images

Çine'de hayvan ticaretine sağlık odaklı dönüş

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hasanefendi'de fren manevrası kaza getirdi

Gece yarısı İpekyolu'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Akdeniz’de mahalle yolları sıcak asfaltla baştan sona yenilendi

Eczaneden dört binlik kozmetik çalınması: şüpheli ödeme yaptığını savundu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı