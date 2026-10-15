Kastamonu'da sarı kod alarmı: kuvvetli sağanak etkisini sürdürüyor

Kastamonu'da sağanak yağışın seyri:

Meteorolojinin sarı kod uyarısıyla Kastamonu'da il merkezinde ve bazı kıyı ilçelerinde sağanak yağış etkili oluyor. Yağış ara ara şiddetini artırıyor ve kent genelinde gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Beklenen yağış miktarı ve riskler:

Kastamonu Valiliğinin duyurusunda, gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare), kıyı ilçelerinde ise çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği bildirildi. Kıyı ilçeleri olarak açıklamada Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt ve İnebolu isimleri yer aldı. Meteorolojiye göre yağışların 16 Ekim Cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Vatandaşlara uyarılar ve yetkili çağrısı:

Valilik açıklamasında, vatandaşların beklenen yağışa karşı tedbirli olmaları istendi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması; yetkili mercilerin uyarılarının takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer, riskli bölgelerde ikamet edenlerin tedbir almasını ve acil durum duyurularını izlemelerini istedi.

Şehir içi ve bağlantı yollarında olası aksamalar ile su birikintilerine karşı sürücülerin ve yayaların bilinçli davranması önem taşıyor. Yetkililer, gerekmedikçe yağış süresince riskli bölgelere yaklaşılmamasını tavsiye ediyor.

METEOROLOJİNİN "SARI" KODLA UYARDIĞI KASTAMONU'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR.