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Kastamonu'dan dualarla yola çıkan 176 umreci uğurlandı

Kastamonu Havalimanı'ndan 176 umreci kutsal topraklara uğurlandı; İhsangazi'den 71 kişi ve aralarında 9 çocuğun bulunduğu kafile için camide dualar edildi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kastamonu'dan dualarla yola çıkan 176 umreci uğurlandı

Kastamonu'dan dualarla yola çıkan 176 umreci uğurlandı

Kastamonu'dan kutsal topraklara gitmek üzere 176 umreci, Kastamonu Havalimanı'ndan hareket edecek uçakla uğurlandı. Yolculuk öncesi düzenlenen tören, yakınlarının ve din görevlilerinin katılımıyla gerçekleşti.

uğurlama töreni:

İhsangazi İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen program İhsangazi Merkez Camisi'nde yapıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi, ilahiler söylendi ve umreciler için hayır duaları yapıldı.

kafile ve yolculuk:

Uğurlananlar arasında 71 İhsangazili bulunuyor; kafilede ayrıca 9 çocuk yer alıyor. Umreciler, Kastamonu Havalimanı'ndan kalkan uçakla kutsal topraklara doğru yola çıkacak.

Tören, toplumun dayanışmasını ve dinî sorumluluğu öne çıkaran bir atmosferde tamamlandı; katılımcıların ibadetlerini huzur ve sağlık içinde yerine getirmeleri temenni edildi.

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Kastamonu'da 176 umreci, kutsal topraklara uğurlandı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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