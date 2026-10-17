Kavak'ın önceliği hizmet, amaç şehir için çalışmak

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Özgür Kavak, yeni yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen tanışma toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kavak, konuşmasında partinin ve teşkilatın hedefinin makam arayışı olmadığını, önceliklerinin kent hizmeti olduğunu belirtti.

çalışma temposu ve mesai saatleri:

Kavak, çalışmalarının sabah saat 06.00'da başladığını ve gerektiğinde gece geç saatlere kadar sürdüğünü söyledi. Bazen gece saat 02.00’ye kadar devam eden işlerin olduğunu aktaran Kavak, yapılan her emeğin şehrin yararına olduğuna inandıklarını ifade etti.

teşkilat hedefleri ve ilişkiler:

Yeni dönem çalışmalarında Afyonkarahisar'ın her mahallesine, sokağına ve hanesine ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Kavak, teşkilatın gücünü birliktelik, samimiyet ve çalışkanlıktan aldığını söyledi. Basınla ilişkiler, teşkilat faaliyetleri ve yeni dönemde izlenecek çalışma anlayışı hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Bizim derdimiz koltuk değil, hizmettir diyen Kavak, meselelerinin kişiler değil şehrin geleceği olduğunu belirtti. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi ve Kavak, bu anlayışla yoğun bir tempoda çalışmaya devam edeceklerini yineledi.

AK PARTİ AFYONKARAHİSAR İL BAŞKANI ÖZGÜR KAVAK, AMAÇLARININ AFYONKARAHİSAR'A HİZMET ETMEK OLDUĞUNU İFADE EDEREK, "BİZİM DERDİMİZ KOLTUK DEĞİL, HİZMETTİR" DEDİ.