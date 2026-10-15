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Kavga sonrası öldürülen adamın davası istinaf mahkemesi tarafından bozuldu

Mesut Kazancı'nın su isteme tartışması sonucu öldürülmesine ilişkin davada Gaziantep istinaf mahkemesi 11 Haziran 2026'da kararı bozdu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kavga sonrası öldürülen adamın davası istinaf mahkemesi tarafından bozuldu

dava süreci:

Olay, 6 Eylül 2024 tarihinde Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinden su isteyen Mesut Kazancı'ya hortumdan su içmesi söylendi. Kazancı'nın "Bardağınız yok mu?" diye sorması üzerine tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalarla darbedilen Kazancı ağır yaralandı; hastaneye kaldırılan Kazancı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda 6 sanık hakkında dava açıldı.

mahkeme kararları ve verilen cezalar:

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 5 Mart 2026 tarihinde hüküm açıklandı. Mahkeme, Gül Ahmet Irmalı'ya kasten öldürme suçundan, haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi. E.N, A.H., V.D. ve Y.Ü. maktule yönelik kasten yaralama suçundan ayrı ayrı 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. H.D. hakkında ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 1 ay 20 gün hapis cezası verildi.

istinaf kararı ve son durum:

Karara yapılan itirazları inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 11 Haziran 2026 tarihli kararıyla mahkeme hükümlerini bozdu. İstinaf mahkemesi, sanıkların eylemlerinin hukuki niteliğinin yeterince tartışılmaması, adli tıp raporunun eksik değerlendirilmesi ve bazı ceza hesaplamaları ile gerekçelerdeki hataları bozma gerekçeleri arasında gösterdi. Dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi.

İstinaf mahkemesi ayrıca, kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Gül Ahmet Irmalı'nın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına hükmetti. Kararın bozulmasıyla birlikte iddia, delil ve ceza değerlendirmelerinin yeni yargılama sürecinde yeniden ele alınacağı belirtildi.

Su isteme tartışması cinayetle sonuçlanmıştı, davada karar bozuldu

Su isteme tartışması cinayetle sonuçlanmıştı, davada karar bozuldu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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