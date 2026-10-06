Kavşakta çarpışma sonrası otomobillerden biri bariyerlere çarparak durdu: 2 yaralı

Kavşak çarpışmasında bariyere çarpan araç durdu

Karaman’da Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerindeki üst geçidin altındaki kavşakta meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savrularak demir bariyerlere çarparak durdu.

Kazada, sürücü K.Ü. ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar için ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza yeri ve müdahale:

Kazaya karışan araçlar, M.C. idaresindeki 70 ADC 858 plakalı Honda ile K.Ü. yönetimindeki 70 EP 835 plakalı Tofaş olarak belirlendi. Çarpışmanın şiddeti, araçların savrulmasına ve birinin bariyere çarpmasına neden oldu. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve durumu takip altına aldı.

Soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Soruşturma kapsamında çarpışmanın sebebi ve kusur oranlarının belirlenmesi için görgü tanıkları ile ifadeler alınacak ve olay yerinde gerekli incelemeler yapılacak.

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